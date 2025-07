Elena Amores: «Jugar en el Bera Bera supone dar un paso más en mi carrera»

Elena Amores ha sido presentada este martes como nueva jugadora del Super Amara Bera Bera. Es una extremo izquierda alicantina de 23 años con una ... estatura de 1,62 que ha disputado las tres últimas campañas en el Guardés. «Es un nuevo reto para mí. Supone esfuerzo, sacrificio y mucha ilusión también por lo que me viene», ha asegurado en su presentación.

Sus más de ochenta goles en la pasada campaña son el mejor aval para su fichaje por el club que entrena Imanol Álvarez. «Amores destaca por su velocidad en el contraataque, su capacidad de definición desde el extremo», subraya Jon Begiristain, segundo entrenador del Super Amara. Por ello, encaja en el estilo con transiciones vertiginosas del Bera Bera. Ese es por el momento, su principal objetivo. «Ahora mismo lo primordial es adaptarme bien, coger ritmo y conocer a las compañeras. Es todo nuevo para mi y espero que sea fácil», ha confesado.

La de Petrer ha destacado la importancia de llegar «a un club importante en la Liga y en Europa. Cuando aceptas un reto así es porque tienes hambre de más. Para mí jugar en Bera Bera supone dar un paso más en mi carrera, tener que esforzarme un poquito más y querer seguir subiendo escalones». Confiesa que no fue una decisión fácil, «porque estaba muy contenta donde estaba, pero a un equipo tan grande, es difícil decir que no y te hace pues ilusión que cuenten contigo. Estoy muy contenta».

Tiene claro que viene a aportar al conjunto donostiarra. «Aunque sea joven, también tengo experiencia, he jugado bastantes minutos, y me veo con capacidades para aportar al equipo. También para mejorar como jugadora». Compartirá puesto y vestuario «con grandes jugadoras. Llego con respeto, con ganas de aprender de ellas, son jugadoras increíbles, de las mejores de la liga. También de aprender, de que me den consejos y si puedo ayudarles a ellas en algo, pues de eso se trata».

Arrancan los entrenamientos

El miércoles comenzarán los entrenamientos de pretemporada en el Josean Gasca, y Amores se muestra emocionada. «Cuando tienes una oportunidad así, lo que quieres aún es arrancar. Estoy mirando las zapatillas, con ganas de ponermelas. Igual al segundo día me arrepiento, pero tengo muchas, muchas ganas», bromea.