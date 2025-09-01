Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Anne Erauskin intenta un lanzamiento. Iñigo Royo

Cuatro jugadoras del Super Amara Bera Bera, con la selección

Para disputar dos partidos amistosos ante Eslovaquia el 18 y el 20 de septiembre

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:10

El seleccionador Ambros Martín ha ofrecido la lista de jugadoras convocadas para la próxima actividad del combinado español, prevista para la semana del 15 al ... 21 de septiembre, y que incluye dos compromisos amistosos ante Eslovaquia: el primero el 18 de septiembre en el Zilina City Sports Hall, y el segundo el 20 de septiembre en el Trengin Sports Hall.

