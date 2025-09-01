Cuatro jugadoras del Super Amara Bera Bera, con la selección

El seleccionador Ambros Martín ha ofrecido la lista de jugadoras convocadas para la próxima actividad del combinado español, prevista para la semana del 15 al ... 21 de septiembre, y que incluye dos compromisos amistosos ante Eslovaquia: el primero el 18 de septiembre en el Zilina City Sports Hall, y el segundo el 20 de septiembre en el Trengin Sports Hall.

En la lista figuran cuatro jugadoras del Super Amara Bera Bera. Son la portera Lucía Prades, la central Elba Álvarez, la extremo derecho Anne Erauskin y la pivote Lyndie Tchaptchet.

El resto de la convocatoria la componen Olaia Luzuriaga (Replasa Beti-Onak), Alicia Fernández (CS Rapid Bucuresti), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio), Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), María Prieto (MKS FunFloor Lublin), Belén Rodríguez (KH-7 Granollers), María Gomes (CS Minaur Baia Mare), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Raquel Moré (KH-7 Granollers), Paula Agulló (AtticGo Elche), Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe), María Palomo (Mecalia Atlético Guardés) y Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).