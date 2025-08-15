El Bera Bera se lleva el Torneo de Egia en modo rodillo

La realidad no engaña: el Bera Bera está a otro nivel, por mucho que aún estemos en pretemporada y que su técnico, Imanol Álvarez, continúe ... engrasando la máquina de cara al inminente comienzo de liga. Ayer, haciendo gala nuevamente de una gran autoridad, las donostiarras confirmaron los pronósticos, endosaron una nueva goleada al Beti Onak y se llevaron el Torneo de Egia. Objetivo cumplido antes de afrontar con garantías la Liga Guerreras, que da su pistoletazo de salida en apenas dos semanas.

Super Amara Bera Bera Wiggins, Erauskin, Ogonovszky (5), Tchaptchet (1), Kruijswijk (1), Somaza (3) y Hernández (1) -siete inicial- Karsten (6, 3p), Rodrigues, Gavilán (4), Vázquez (3), Urretabizkaia (1), Murgiondo (3), Amores (3), Etxeberria (1) y Zabala (p.s.).Replasa 32 - 18 Beti Onak S. García, Zamora (2), Casasola (1), Canas (1), Gutiérrez (2), Ripa (2), Fernández-Agustí (1) -siete inicial- García (1), Sans (2), Gil (2), Ventura, Zalguizuri (1), Tardio (2), Urbitarte (1) y Luzuriaga (p.s.). Parciales: 2-3, 6-3, 8-4, 8-6, 13-8, 14-9 -descanso. 15-10, 20-13, 22-16, 26-17, 29-17 y 32-18.

Árbitros: Aitor Izquierdo e Igor Hurtado (colegio vasco).

El choque ante el Beti Onak fue una buena muestra de ello. Y es que el Bera Bera no dio prácticamente opción a un conjunto navarro que de partida se colocó con un 0-3 en el marcador. Fue un mero espejismo, porque el gol a portería vacía de Casasola despertó a las locales con un parcial de 6-0. Ripa rompió la sequía navarra pero el Bera Bera no tardó en estabilizar la renta con tantos de Ogonovszky y Karsten.

En el ecuador de la primera mitad, Imanol Álvarez revolucionó el equipo con seis cambios y dando entrada a las jóvenes Urretabizkaia y Murgiondo junto a Karsten, Rodrigues y Gavilán. La prueba no dio sus frutos y de primeras el Beti Onak aprovechó para acercarse en el marcador (8-7), aunque por poco tiempo. Y es que las diez pérdidas de Replasa Beti Onak, que también optó por rotar mucho el equipo, lastraron su juego hasta el punto de que las donostiarras se fueron a vestuarios con una ventaja más cómoda de lo previsto (14-9).

Apuesta por las jóvenes

En la segunda parte, las navarras adelantaron la defensa con Urbitarte, mientras que el Bera Bera siguió apostando por las jóvenes, en esta ocasión junto a Tchaptchet, Somaza y Ogonovszky. La húngara primero y Somaza a puerta vacía aumentaron la renta local (17-10) antes de que Vázquez hiciera lo propio por partida doble. Tras un nuevo gol de Ogonovszky (21-13) llegó un amago de reacción del Beti Onak, gracias a los tantos de Urbitarte y Zamora. Sin embargo, las donostiarras no tardaron en reaccionar: Murgiondo anotó y aumentó una renta ya... insalvable.

El resto del choque no tuvo color y Álvarez continuó haciendo probaturas en un buen ensayo que se saldó con victoria y un premio extra: el Torneo de Egia.