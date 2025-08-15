Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nekane Arzallus entrega el trofeo a Maitane Etxeberria. aura erro Aura Erro

El Bera Bera se lleva el Torneo de Egia en modo rodillo

Las de Imanol Álvarez demostraron ser muy superiores al Beti Onak en un choque en el que Ogonovszky y Karsten fueron imparables

DV

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:29

La realidad no engaña: el Bera Bera está a otro nivel, por mucho que aún estemos en pretemporada y que su técnico, Imanol Álvarez, continúe ... engrasando la máquina de cara al inminente comienzo de liga. Ayer, haciendo gala nuevamente de una gran autoridad, las donostiarras confirmaron los pronósticos, endosaron una nueva goleada al Beti Onak y se llevaron el Torneo de Egia. Objetivo cumplido antes de afrontar con garantías la Liga Guerreras, que da su pistoletazo de salida en apenas dos semanas.

