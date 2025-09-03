«Tomé la decisión correcta al poner rumbo hacia el IDK»
La exjugadora del Gernika, «con ilusión y ganas de trabajar», tras su estreno con la camiseta del Ibaeta en el primer partido de la pretemporada
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00
Itziar Ariztimuño (Bilbao, 1998) lleva con un balón naranja bajo el brazo «prácticamente desde primaria». Ha sido la primera jugadora del IDK en ser presentada, ... cambia Gernika por Donostia «porque me apetecía un cambio» y no se pensó mucho su fichaje por el cuadro de Ibaeta. Sabe que la liga va a ser dura pero como se demuestra en la foto «soy junto a Lara la arquitecta del equipo».
–Bienvenida. Llega a un club que usted conoce y que quiere cambiar la tendencia del año pasado.
– Gracias. Sé que la del año pasado fue un temporada muy difícil para este club. Fue una campaña larga. Estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo con ganas de aportar todo lo que pueda. Al final soy una jugadora de aquí y espero que esta temporada sea súper buena tanto en lo personal como en lo colectivo.
–¿Cómo se gestó el fichaje?
– Al terminar la temporada me puse a hablar con mi agente de las diferentes opciones que había. Tuve distintas ofertas y todas eran muy buenas. IDK abarcaba un poco lo que es el balance de todo lo deportivo y lo personal. Era la mejor oferta que tenía y además conocía al club y a la gente. En ese sentido fue fácil y tenía ganas de probar algo diferente. Tomé la decisión correcta y estoy muy contenta de haberlo hecho.
–Tampoco se ha ido muy lejos de casa...
– (Sonríe) Sí, hora y algo. Mi intención es hacer vida aquí, pero en cualquier momento sé que tengo cerca mi casa. Estoy contenta también por eso.
–El IDK no le es un club extraño, ¿no?
– Creo que los tres equipos vascos nos parecemos un poco en cuanto a carácter. Al igual que cuando fui a Gernika, aquí me acogieron muy rápido y muy bien, ha sido lo mismo desde el principio. Cuando llegas nueva siempre estas un poco nerviosa. Me he encontrado lo que esperaba. Ahora me toca trabajar en lo deportivo. Se esperan cosas de mí y quiero dar todo lo que tengo. La pretemporada es larga y nos tiene que servir para trabajar.
–Han jugado el primero de los ocho partidos de pretemporada. ¿Azu saca el látigo desde ya?
– Sí, visto así sí. Esto es pretemporada y al final se trata de ir poco a poco cogiendo sensaciones. Somos un equipo nuevo, no tenemos que conocernos y puede que vayamos de menos a más. Hemos acabado con buenas sensaciones este primer partido, pero sabemos que tenemos mucho que mejorar, al final los equipos también lo hacen. Tenemos que ir poco a poco, hacer caso a Azu y así todo irá saliendo adelante.
–¿Se siente como parte del núcleo fuerte por su conocimiento de lo que es el IDK?
– Parto de la base de que soy nueva pero creo que sí puedo ayudar a las extranjeras a adaptarse. No solo en la liga y en lo deportivo, si no también en el equipo y en lo que significa vivir aquí, aunque yo no sea de Donostia. Me siento una parte importante y estaré ahí para hacer frente a esas situaciones complicadas. Quiero ayudar en todo lo que pueda.
–¿Qué IDK vamos a ver?
– A ver, yo creo que vamos a ser un equipo físico, muy competitivo, y a pesar de que solo nos conocemos de una par de semanas, todas tenemos muchas ganas de competir, de hacerlo bien. Sabemos que encima la liga cada vez es más difícil. Es importante explicarles a las nuevas que ha subido el nivel de la liga, pero yo creo que ellas están muy preparadas para ello. Partiendo de que todavía es pronto y que nos queda mucho para trabajar, creo que la gente tiene muchas ganas de salir y hacerlo bien.
–Es usted la arquitecta junto a Lara...
– Hay que saber llevar al equipo, saber leer el partido y para eso creo que tenemos a Azu. Para que nos ayude en los momentos en los que estamos más aceleradas. Pero sí, yo creo que entre Lara y yo, podemos hacer una buena liga.
–Magic Johnson decía que una asistencia hace feliz a dos personas...
– Yo soy como Magic. Espero dar muchas asistencias en el IDK.
