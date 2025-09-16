Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yvonne Ejim y Paige Robinson durante su presentación. IDK
Baloncesto

Robinson y Ejim, las dos cañoneras del IDK

La exterior estadounidense y la interior canadiense «contentas» de su llegada a club, saben que la liga «es muy dura» pero creen que «podemos hacer grandes cosas este año»

R. Melero

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:37

Yvonne Ejim y Paige Robinson han ofrecido sus primeras impresiones como jugadoras del IDK Euskotren. Ambas debutarán en la Liga Femenina Endesa, Ejim llega desde ... la universidad de Gonzaga, una de las más prestigiosas de la NCAA, mientras que Robinson ha pasado sus dos últimas temporadas en Alemania, siendo la pasada campaña la cuarta máxima anotadora de la competición. «Creo que tenemos un buen equipo con entrenadores muy preparados y las compañeras son maravillosas. Tener un buen ambiente de equipo hace que todo sea mejor», comenta Robinson amén de hablar maravillas de la ciudad. «Estoy enamorada de Donostia», dice. Para Ejim «las cosas por ahora están yendo bien y creo que tenemos un buen grupo para afrontar el inicio de la competición dentro de dos semanas». Ciertamente es así porque al IDK Euskotren le quedan tres amistosos: este sábado ante el Ardoi de Iruña y los dos de la Euskal Kopa ante el Lointek Gernika y Araski de Gasteiz.

