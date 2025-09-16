Robinson y Ejim, las dos cañoneras del IDK

Yvonne Ejim y Paige Robinson han ofrecido sus primeras impresiones como jugadoras del IDK Euskotren. Ambas debutarán en la Liga Femenina Endesa, Ejim llega desde ... la universidad de Gonzaga, una de las más prestigiosas de la NCAA, mientras que Robinson ha pasado sus dos últimas temporadas en Alemania, siendo la pasada campaña la cuarta máxima anotadora de la competición. «Creo que tenemos un buen equipo con entrenadores muy preparados y las compañeras son maravillosas. Tener un buen ambiente de equipo hace que todo sea mejor», comenta Robinson amén de hablar maravillas de la ciudad. «Estoy enamorada de Donostia», dice. Para Ejim «las cosas por ahora están yendo bien y creo que tenemos un buen grupo para afrontar el inicio de la competición dentro de dos semanas». Ciertamente es así porque al IDK Euskotren le quedan tres amistosos: este sábado ante el Ardoi de Iruña y los dos de la Euskal Kopa ante el Lointek Gernika y Araski de Gasteiz.

Ejim, hermana del jugador del Hiopos Lleida de la ACB Melvin Ejim y que ha estado varias campañas en el Unicaja de Málaga, ha promediado en Gonzaga unos increíbles 20 puntos y 9 rebotes lo que le ha valido para disputar este verano varios partdios con la selección absoluta de Canadá. «Intentaré repetir esos números», comenta con una sonrisa. «Siempre me siento mejor cada año que pasa, así que traigo lo que he tenido desde el año pasado. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar al equipo a ser mejor cada día». La del IDK será su primera experiencia profesional al otro lado del charco y cree que puede solventar ese reto aunque nota diferencias con la forma de jugar. «Si que es diferente. Es rápido y explosivo, hay mucho estudio del rival. En la universidad es algo como 'venga, a jugar'. Aquí es todo más minucioso y estudiado. Creo que me estoy adaptando bien. Las defensas se intentan leer, anticiparte al movimiento». Robinson, con dos años de experiencia en Europa, asiente las palabras de Yvonne. «También la diferencia es que juegan con gente más experimentada, chicas que tienen 30 o más años», apunta. «De hecho creo que en lo que llevo aqui he aprendido cosas diferentes a cuando jugaba en Alemania. Los partidos amistoso también nos han ayudado, el juego es diferente y nos tenemos que adaptar a él»

Paige Robinson ha adquirido la nacionalidad de Uganda «porque coincidí en Alemania con el seleccionador y me naturalizaron para jugar con ellas», comenta la alero. Los 16 tantos que acreditó en la liga teutona le convierten en el principal pilar ofensivo desde el exterior. «Si es lo que el equipo necesita que haga, lo haré», asume con naturalidad, aunque sabe que «si debo meter un balón dentro o buscar a alguien por fuera, lo haré del mismo modo». Ha estado entrenando mucho este verano para «llegar preparada a jugar con el IDK al máximo nivel».

Las dos saben del nivel que hay en la liga. «Solo ver que muchas jugadoras de la WNBA jugan en la Liga Femenina Endesa es ya un dato evidente», dice Yvonne Ejim. Saben que el año pasado fue una temporada dura para el equipo pero tienen «expectativas altas tanto para nosotras como para el equipo». Azu Muguruza trata de inculcar un estilo de juego propio y tanto Ejim como Robinson piensan que «podemos ser muy buenas, podemos competir con los mejores equipos, solo tenemos que centrarnos en hacer eso y seguir con nuestro plan de juego, que no nos alejemos de eso», explica Robinson. «Tenemos algunas jugadoras nuevas y puede que este año sea de borrón y cuenta nueva. Sé que el año pasado varias lo pasaron mal que en otras temporadas el equipo ha estado arriba en la clasifiacción y tengo confianza para que así sea en esta temporada», dice Ejim.