Philadelphia se adelanta en semifinales del Este

Embiid: «He sonreído en el campo y cuando eso sucede es que juego bien»

Joel Embiid recuperó su sonrisa en el campo y eso significó que volvió a ser el líder que guió a los Sixers de Fifadelfia al triunfo de 116-95 ante los Raptors de Toronto esta noche en el tercer partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este. Embiid aportó un doble-doble de 33 puntos, 10 rebotes, tres asistencias y cinco tapones que lo dejaron de líder indiscutible de los Sixers en todas las facetas del juego y sin que lo hombres altos de los Raptors, encabezados por el pívot español Marc Gasol tuviesen respuesta. «Cuando me divierto, mi juego simplemente cambia», declaró Embiid al concluir el partido que se disputó en el Wells Fargo Center de Filadelfia. «Siempre he dicho que si no sonrío durante un partido eso significa que estoy jugando mal o no participo».

Embiid, que se convirtió en el primer jugador que logró 30 puntos, 10 rebotes y 5 rebotes en varios partidos durante la fase final desde la temporada del 2005-06, reiteró que su estado de ánimo tenía que estar bien para rendir en el campo. «Se que para que mi rendimiento sea el mejor, entonces debo sentirme bien, a gusto y pasarlo bien en el campo», subrayó Embiid, que esta vez le ganó el duelo al pívot español Marc Gasol su principal marcador por parte de los Raptors. «Además todo el equipo hizo una gran labor». Embiid también insistió que el equipo está preparado para ir a más en su rendimiento y alcanzar nuevas metas con su juego individual y de conjunto. «Está claro que tenemos un gran cantidad de cosas positivas que ofrecer en el campo de cara a lograr algo especial», subrayó Embiid. «Hemos mejorado a medida que ha transcurrido la competición de la fase final y esa es la mejor demostración».