Kevin Durant ficha por los Houston Rockets

Kevin Durant, una de las mayores estrellas que siguen jugando en la NBA, protagonizó este domingo uno de los traspasos más importantes de este año, con el anuncio de que jugará en los Houston Rockets la próxima campaña. El alero, que tiene un pasado impecable con sus dos anillos con los Golden State Warriors en 2017 y 2018 y el MVP de sendas finales, además de otro MVP en la temporada regular con Oklahoma City Thunder en 2014, buscará aumentar su palmarés reforzando al segundo clasificado de la Conferencia Oeste.

El acuerdo supondrá un intercambio en el que los Rockets reciben a Durant y los Phoenix Suns a Jalen Green, Dillon Brooks, la primera ronda de Houston, que es la número 10, y cinco segundas rondas del 'draft' de la NBA. Ambos equipos salen beneficiados en esta negociación, y por ello los Suns han optado por aceptar esta propuesta, en vez de otras que se supone que había como las de Miami Heat y San Antonio Spurs.

Durant se pondrá a las órdenes de un viejo conocido para él, como es Ime Udoka. El entrenador de los Rockets coincidió con el alero en su estancia en los Brooklyn Nets y tratará de sacar el máximo de su nueva estrella, que a pesar de su edad (36 años) sigue con unos promedios de 'all star'. Su media de 26,6 puntos, 6 rebotes y 4,3 asistencias sumarán calidad y experiencia a un equipo que esta temporada no logró llegar lejos en playoffs debido a la excesiva juventud de algunos jugadores que no lograron estar a la altura en el momento decisivo.

Este traspaso puede suponer uno de los últimos bailes de Kevin Durant, que hace años que no está en un equipo que es candidato serio al anillo. A pesar de todo, para la franquicia de los Rockets supone un enorme prestigio contar con esta leyenda viva. A lo largo de la historia han jugado para este equipo grandes jugadores como James Hardem, Hakeem Olajuwon o Yao Ming. Durant se sumará a esa lista, pero tratará de hacer méritos para ganarse un hueco en el corazón de los que son ahora sus nuevos aficionados.