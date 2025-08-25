Mikel Odriozola, nuevo entrenador asistente de Surne Bilbao Basket
El expreparador del Gipuzkoa Basket será parte del cuerpo técnico del equipo bilbaíno la próxima temporada
Lukas Otaegui
San Sebastián
Lunes, 25 de agosto 2025, 11:49
Mikel Odriozola formará parte del cuerpo técnico del Surne Bilbao Basket en la temporada 2025/26. El donostiarra llega a Bilbao después de ser el ... entrenador del Gipuzkoa Basket durante dos temporadas, con el que logró clasificarse al playoff de ascenso en ambos cursos.
A pesar de que contractualmente aún le quedaba otra temporada con el conjunto guipuzcoano, Odriozola le comunicó al club su voluntad de renunciar al año de contrato que le restaba.
Después de ejercer dos cursos como primer entrenador del banquillo del club donostiarra, el técnico volverá a actuar de segundo entrenador al igual que en su etapa en el Jurasti, con el que logró un ascenso a LEB Oro ocupando el mismo cargo.
