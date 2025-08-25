Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Odriozola consuela a Smith en el playoff de ascenso ante Estudiantes Félix Morquecho

Mikel Odriozola, nuevo entrenador asistente de Surne Bilbao Basket

El expreparador del Gipuzkoa Basket será parte del cuerpo técnico del equipo bilbaíno la próxima temporada

Lukas Otaegui

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:49

Mikel Odriozola formará parte del cuerpo técnico del Surne Bilbao Basket en la temporada 2025/26. El donostiarra llega a Bilbao después de ser el ... entrenador del Gipuzkoa Basket durante dos temporadas, con el que logró clasificarse al playoff de ascenso en ambos cursos.

