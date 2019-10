Llull se atreve con un monólogo en Buenafuente con dardos para Scariolo, compañeros y hasta políticos

«Llegas a España y ves la ilusión que has despertado, la alegría generada... eso para mí, no tiene precio»

Ha pasado medio mes desde la conquista del Oro en la Copa del Mundo de China. Un torneo que encumbró a la Selección a lo más alto del baloncesto mundial 13 años después. Marc Gasol, presente en ambos hitos, analiza qué ha significado volver de Pekín con la medalla de Oro al cuello.

«Nunca miramos el torneo con la presión de ganarlo. Sabíamos que era un campeonato muy igualado y que podíamos derrotar a cualquier rival, pero nunca lo afrontamos con la presión de ganarlo. En cuartos, después de ganar a Italia o Serbia, nos vinimos arriba», comenta Marc sobre un campeonato en el que la Selección fue de menos a más para acabar invicta y en el primer puesto del podio.

El pívot también ha ofrecido sus impresiones sobre lo que ha supuesto que la Selección vuelva a ser campeona del Mundo: «Ha sido espectacular. Me vienen recuerdos de cuando estuvimos en Saitama, aislados un poco del mundo. Este Copa del Mundo ha sido parecida. Estás en tu rutina del día a día y llegas a España y ves la ilusión que has despertado, la alegría generada, sobre todo entre los más jóvenes. Te miran, te preguntan… Eso para mí, no tiene precio».