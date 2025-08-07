Juventud experimentada para el Biele Iraurgi

El Biele Iraurgi ha cerrado su plantilla para militar por tercer año consecutivo en la Segunda FEB, la tercera categoría del baloncesto estatal. El club ... urolatarra ha conseguido mantener su bloque local y guipuzcoano, que estará de nuevo liderado por el joven (24 años) pero al mismo tiempo ya experimentado Ierai Aizpitarte y ha sumado jugadores que conocen la liga y extranjeros para formar una plantilla que tendrá a partir de octubre el objetivo fundamental de mantener la categoría.

La principal novedad reside en el banquillo, que tendrá un nuevo inquilino. Iñaki Merino, que a su vez tomó el relevo de Yon González el pasado verano, no continúa en el Biele Iraurgi y su puesto lo ocupará Iñigo Núñez, natural de Santurtzi y que pese a sus 27 años ya tiene experiencia dirigiendo en Segunda FEB. La temporada pasada la comenzó en Huelva y fue destituido por motivos extradeportivos, relacionados con los impagos que había en el club andaluz, cuando el equipo marchaba tercero. Después, cogió las riendas del Zornotza. Graduado en Periodismo por la EHU, este verano ha sido asistente en la selección de Gran Bretaña durante el Eurobasket.

Respecto a la plantilla conformada junto a Ibon Guridi, máximo responsable de la entidad, continúan respecto al curso pasado Ierai Aizpitarte (base), Andoni Atxa (alero), Mikel Olaizola (ala-pívot), Iñigo Miranda (alero) y Oier Inda (base). Cabe recordar que, a priori, será la última temporada de Aizpirtarte en el Iraurgi ya que actualmente se encuentra cedido por el Gipuzkoa Basket, donde está previsto que debute en la campaña 2026/27.

Al bloque guipuzcoano se le sumará otro que sabe lo que es competir en la Segunda FEB. Oier Ardanza (alero) y Mohamed Niang (ala-pívot) llegan procedentes del Zornotza, que esta temporada no compartirá categoría tras su descenso. Adriá Moncanut (base), que acreditó 8 puntos y 4 asistencias con el Ponferrada y Unai Barandalla (escolta), el mejor jugador de la liga EBA con el Bilbao Basket en la temporada 2023/24 y se lesionó de larga duración en la pasada con el Ciudad de Huelva, son las otras dos incorporaciones que conocen la competición.

Por último, los tres últimos fichajes son internacionales. Thierry Sagna (pívot) y Djibril Sakho (pívot) son dos senegaleses de 2,07 y 2,10 metros, respectivamente, que aportarán fuerza, rebote y presencia cerca del aro, mientras que el encargado de subir puntos al marcador será el estadounidense Jordan Jermain, escolta de 1,89 metros que viene de promediar 21 puntos y 2,5 asistencias en la universidad William Jewell, de la segunda división de la NCAA.

Cuatro partidos de preparación

Los doce jugadores iniciarán la pretemporada el 1 de septiembre y disputarán cuatro partidos de preparación, uno oficial de la Copa de España y tres amistosos, antes de comenzar la Liga el 5 de octubre. Se enfrentarán al Adour Dax el 5 de septiembre en Hazparne, al Clavijo el 13 en la primera jornada de la Copa de España en Logroño, al Valle de Egüés el 20 en Egüés y al Logrobasket el 27 o el 28 en Azpeitia. Los riojanos serán una semana después su primer rival en Liga.

Respecto al cuerpo técnico, Núñez llega acompañado por Gorka Atxa, también vizcaíno. El azpeitiarra Andoni Azpiazu continúa en el cuerpo técnico mientras que el donostiarra Jon González ha dejado el club.