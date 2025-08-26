El IDK Euskotren arranca la nueva temporada con propósito de enmienda

Bajo la dirección de Azu Muguruza una temporada más, el IDK Euskotren comienza a preparar una campaña buscando dar un paso adelante en la Liga ... Femenina Endesa. Terminaron el anterior curso peor de lo esperado y esperan darle la vuelta en esta. Arrancan con ambiciones muy altas y muchas caras nuevas en la plantilla.

Este martes, en el Gasca, ha tenido lugar la presentación oficial del equipo de esta temporada 25/26. Llegan con una plantilla renovada en la que cuentan con hasta siete fichajes: Khadija Faye (pívot senegalesa), Paige Robinson (alero estadounidense), Veronika Remenárová (ala-pívot eslovaca), Yvonne Ejim (jugadora canadiense), Irene Murua (guipuzcoana), Hannah Jump (alero británica) que no pudo estar en la presentación y la vizcaína Itziar Ariztimuño.

Itziar afronta con ilusión su primera experiencia en la plantilla donostiarra. Viene buscando un cambio de aires después de jugar durante nueve temporadas en el Lointek Gernika Bizkaia. «Estoy muy contenta de estar aquí. Quería probar cosas nuevas, abrirme un poco a lo desconocido», expresa. La idea de ser entrenada por Azu Muguruza le entusiasma. «Creo que es una entrenadora que sabe lo que tienes que dar, te empuja a hacer cosas que no estás habituada. También es una entrenadora con la que se puede hablar y estoy muy agradecida», manifiesta sobre su nueva entrenadora. La liga es muy larga y ahora lo importante para ellas es que se conozcan bien y entrenar mucho.

Por su parte, la capitana Lara González ejerce de referente dentro y fuera de la pista y llega con la motivación de volver al trabajo. Ahora tiene un papel clave para incorporar «poco a poco» al vestuario a las que se estrenan en el IDK durante la pretemporada. La temporada pasada fue «mentalmente muy dura» para el equipo, admite, pero dice que después del verano llegan «con las pilas cargadas». Afrontan esta nueva temporada muy seguras viendo las caras nuevas con las que cuentan, el compromiso y las ganas con las que están trabajando desde el primer día.