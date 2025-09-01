El IDK arranca los choques de preparación con un convincente triunfo en Ferrol
R. M.
Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00
El IDK Euskotren disputó este domingo en el pabellón A Malata el primero de los ocho encuentros que tiene programados de pretemporada con una ... contundente y convincente victoria ante el Baxi Ferrol (69-84) en la XXV edición del torneo Concello de Ferrol. Las pupilas de Azu Muguruza no notaron la carga de entrenamientos y que se trataba del primer encuentro de este nuevo curso, ya que vieron aro con facilidad. Ir acoplando a las siete jugadoras nuevas (Ariztimuño, Robinson, Jump, Ejim, Murua, Remenarova y Faye) será una de las premisas de la entrenadora donostiarra aunque las prestaciones ayer no pueden ser mejores. El IDK anotó 29 puntos en el primer cuarto y dominó el choque casi a placer.
Los siguientes compromisos serán el próximo viernes y sábado, en el torneo de Leganés ante el cuadro local y el Azul Marino balear donde militan María España, Adut Bulgak e Iris Mbulito
