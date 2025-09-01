Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del primer entrenamiento del IDK en pretemporada. Lobo Altuna

El IDK arranca los choques de preparación con un convincente triunfo en Ferrol

R. M.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

El IDK Euskotren disputó este domingo en el pabellón A Malata el primero de los ocho encuentros que tiene programados de pretemporada con una ... contundente y convincente victoria ante el Baxi Ferrol (69-84) en la XXV edición del torneo Concello de Ferrol. Las pupilas de Azu Muguruza no notaron la carga de entrenamientos y que se trataba del primer encuentro de este nuevo curso, ya que vieron aro con facilidad. Ir acoplando a las siete jugadoras nuevas (Ariztimuño, Robinson, Jump, Ejim, Murua, Remenarova y Faye) será una de las premisas de la entrenadora donostiarra aunque las prestaciones ayer no pueden ser mejores. El IDK anotó 29 puntos en el primer cuarto y dominó el choque casi a placer.

