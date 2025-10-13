Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»

Correr con el dorsal de otra persona es una descalificación de libro en cualquier carrera popular medianamente seria. El domingo se vivió una situación cuanto ... menos sorprendente en el multitudinarioCross 3 Playas de Donostia. Aitor Etxeberria, el hombre más rápido en alcanzar la meta y uno de los habituales en podios de carreras en Euskadi, fue descalificado minutos después de llegar primero por haber corrido con el dorsal de su hermano, el remero Joritz. No se había realizado el cambio de titularidad.

El reglamento de la carrera, que alcanzaba su edición número 35, es claro al respecto en su quinto artículo: «Se podrán realizar cambios de titularidad en la web hasta el 15 de septiembre». Y advierte (artículo 12): «Será motivo de descalificación correr con el dorsal con titularidad de otro corredor». Pero ¿qué fue entonces lo que pasó? ¿Por qué el igeldotarra Aitor Etxeberria decidió tomar la salida con el dorsal de su hermano?

«Unos días antes de la carrera mi hermano me dijo que no iba a poder correr, que a ver si quería hacerlo yo», explicó ayer Etxeberria a este periódico. «La última semana él recibe un correo en el que pone que tengas cuidado si corres con un dorsal prestado, pero únicamente por el tema del seguro. Cuando me acerqué a recoger el dorsal le dije a una persona que estaba con peto de la organización que a ver si podía correr con el dorsal de mi hermano. Pregunté y me dijo que adelante, que no había problema. Tenía que haber pedido que me lo dijeran por escrito y no solo de forma verbal».

«El domingo, al llegar primero, voy y les digo que soy Aitor y no Joritz. Al principio no me dicen nada ni parece que me vayan a descalificar. El problema vino cuando el que había sido cuarto (Asier Landart) se queja», expone Etxeberria. «Me llamaron antes del podio y me dijeron que iba a ser descalificado. Al principio me enfadé. Pero puedo no estar de acuerdo con la decisión y llegar a entenderlo. Lo quiero ver como una anécdota».

Aunque según el reglamento era hasta el 15 de septiembre cuando se podían hacer los cambios de titularidad, hemos llegado a permitirlos hasta el 4 de octubre porque queríamos que la gente corriera asegurada», asegura Gorka Arnau, director del 3 Playas desde este año. «Recuerdo que cuando llega Aitor, soy yo el que le entrega el colgante con ese primer puesto. Me dicen que él no es Joritz, que es Aitor. Cuando llega el cuarto a la meta ya debe saber lo que hay y pregunta que a ver si él no es el tercero».

Arnau lo pone en manos del Jakintza, dueño de la carrera. «Hablamos con Aitor y él nos dice lo del correo informativo con el tema del seguro.Es verdad que no pone nada de descalificaciones por correr con otro dorsal, pero es que era un correo informativo y no el reglamento de la carrera, que eso está en la web», sigue el director del 3 Playas. «Retrasamos el podio. Y desde el Jakintza se decidió descalificarle. Fue un marrón, algo que nunca antes había visto en una carrera entre los atletas que acaban en las primeras posiciones, pero había que tomar una decisión. Me da pena por él, pero creo que se podía haber gestionado de otra manera». El triunfo finalmente fue para Unai Ibarra.