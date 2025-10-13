Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Etxerria entra primero en meta. Luego fue descalificado. Royo
Cross 3 Playas

Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»

Aitor Etxeberria fue el más rápido en el Cross 3 Playas del domingo, pero fue descalificado por correr con el dorsal de su hermano Joritz

M. Oiartzun

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:10

Correr con el dorsal de otra persona es una descalificación de libro en cualquier carrera popular medianamente seria. El domingo se vivió una situación cuanto ... menos sorprendente en el multitudinarioCross 3 Playas de Donostia. Aitor Etxeberria, el hombre más rápido en alcanzar la meta y uno de los habituales en podios de carreras en Euskadi, fue descalificado minutos después de llegar primero por haber corrido con el dorsal de su hermano, el remero Joritz. No se había realizado el cambio de titularidad.

