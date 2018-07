La pértiga femenina, dispuesta a salvar el orgullo guipuzcoano

El doble reto de Maialen Axpe tras el sorprendente error federativo

La pertiguista MaialenAxpe está completando la temporada de su vida. Sin embargo, le falta poner la guinda con el título estatal y con la mínima para participar en elEuropeo.

Lo segundo lo 'tuvo' durante unas horas. La arrasatearra delAtléticoSanSebastián saltó a finales de febrero 4,40 metros, marca que, según el primer documento presentado por la RealFederación Española de Atletismo, le hubiera dado el billete para estar en condiciones de ser seleccionada para la cita de Berlín. Sin embargo, horas después del gran salto, la RFEA rectificó. Se habían equivocado. La mínima continental no era 4,40 metros, sino 4,45, lo que sí indicaba el documento de la AsociaciónEuropea.

«Fue un palo. Fue doloroso saber a las horas de saltar que no era mínima. De hecho, aquel día pusimos el listón en 4,40 pensando que esa era la marca que pedían. Lo salté y después seguí compitiendo ya en 4,45, altura en la que solo realicé dos intentos y renunciando al último.Quién sabe lo que hubiera pasado... Seguramente, de saber que era 4,45, hubiera pedido el 4,45 antes del 4,40.Estaba enchufadísima», explica Axpe.

«No le he querido dar demasiada importancia porque sé que fue un error y porque considero que para ir al Europeo estaría bien saltar por encima de la mínima en verano y no en febrero», continúa la saltadora, que llegará al estatal como líder del año (4,37 saltó el lunes en Barcelona). «Será la última oportunidad para ganarme el billete. Estoy mejor nunca. Me veo capaz».