Bossy y Pelayo ganan en Donostia

Artur Bossy e Irene Pelayo han sido este domingo los primeros en cruzar la linea de meta del Boulevard donostiarra en la cuarta edición del ... Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa.

El catalán, en una carrera de mucha estrategia, era el más rápido al venir de la pista y ha sabido jugar sus cartas. No han salido rápido y ha tenido que ser Iraitz Arrospide, segundo en meta, el que a la altura de Anoeta, en el kilómetro 15, cambiara el ritmo. El guipuzcoano ha dinamitado la carrera y se ha marchado junto a Bossy. El catalán, en un precioso sprint con Arrospide, se ha hecho con su primera txapela. Por detrás, Arrospide y un gran Unai Arroyo. 1h06:20 ha sido el tiempo de Bossy.

En la carrera femenina, dominio absoluto de Irene Pelayo, que se ha hecho con su segunda victoria en este Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa. La cántabra ha corrido en 1h13:50, superando claramente a Elena Loyo (1h15:52). Sara Benedí ha sido tercera. La mejor guipuzcoana ha sido Maite Arraiza, quinta.