Artur Bossy entra primero en la meta situada en el Boulevard con Iraitz Arrospide pisándole los talones en segundo lugar.

Artur Bossy entra primero en la meta situada en el Boulevard con Iraitz Arrospide pisándole los talones en segundo lugar. Aura Erro
Atletismo | Medio Maratón

Bossy y Pelayo ganan en Donostia

El catalán, en una gran disputa con Iraitz Arrospide, y la cántabra se imponen en el Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa

M. Oiartzun

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:17

Comenta

Artur Bossy e Irene Pelayo han sido este domingo los primeros en cruzar la linea de meta del Boulevard donostiarra en la cuarta edición del ... Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa.

