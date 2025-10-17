Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maialen Arizkorreta, responsable de Marketing de la Behobia – San Sebastián y Azahara Domínguez, Diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa muestran la medalla en el donostiarra Palacio de Miramar BSS

Así es la medalla que se colgarán los que alcancen la meta en la Behobia

28.000 atletas aspiran a llevársela en la más popular de las carreras, que se disputa el 9 de noviembre

Á.L.

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:16

Comenta

Sobrepasar la meta del Boulevard una vez completados los 20 kilómetros de la Behobia - San Sebastián produce una extraordinaria sensación que sólo conocen ... los que lo han experimentado. Pero es que además hay un premio añadido. La medalla que la organización de la carrera entregará a los atletas que lleguen al destino donostiarra el próximo 9 de noviembre ha sido presentada en el Palacio de Miramar por el Club Deportivo Fortuna (organizador de la Behobia-San Sebastián) y el Departamento de Turismo de Gipuzkoa.

