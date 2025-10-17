Así es la medalla que se colgarán los que alcancen la meta en la Behobia

Sobrepasar la meta del Boulevard una vez completados los 20 kilómetros de la Behobia - San Sebastián produce una extraordinaria sensación que sólo conocen ... los que lo han experimentado. Pero es que además hay un premio añadido. La medalla que la organización de la carrera entregará a los atletas que lleguen al destino donostiarra el próximo 9 de noviembre ha sido presentada en el Palacio de Miramar por el Club Deportivo Fortuna (organizador de la Behobia-San Sebastián) y el Departamento de Turismo de Gipuzkoa.

A llegar a la meta aspiran este año los 28.00 atletas inscritos en la más popular de las carreras. El nuevo diseño de las preciadas medallas fue presentado por Azahara Domínguez, Diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa y Maialen Arizkorreta, responsable de Marketing de la Behobia – San Sebastián.

Azahara cataloga de «imprescindible» la cita deportiva de la Behobia - San Sebastián que «no solo sitúa a Gipuzkoa en el mapa del running mundial, sino que nos permite además compartir con los participantes los valores que nos definen como territorio». En esta línea, recuerda que su departamento ha presentado recientemente el Plan Estratégico de Turismo bajo el lema 'Ven y cuídanos'. «Queremos que la gente venga, pero también que nos cuide, que disfrute del maravilloso ambiente que rodea a la Behobia, pero también se haga cargo de todo el trabajo y la implicación que hay tras ella, para que así, entre todas y todos, sigamos velando por la sostenibilidad de nuestro territorio y garanticemos su futuro», ha señalado.

Ampliar La medalla de esta edición de la Behobia

Por su parte, Maialen Arizkorreta ha destacado que la medalla de este año se ha diseñado, al igual que la camiseta, con el lema de esta edición «50/50 Egin dezagun posible», que pone colofón al proyecto B/SS 505025 que se inició hace 8 años y que gira en torno a una serie de estrategias centradas en la igualdad.

Además, como se viene haciendo los últimos años en la medalla vienen grabados los nombres de todas las poblaciones por la que transcurre la carrera, ya que la Behobia-San Sebastián «es un gran escaparate de Gipuzkoa ante el mundo, mostrando su pasión, su paisaje y su gente».