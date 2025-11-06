Mantén el orden y seguridad en cualquier espacio con estas regletas de enchufes

Con la creciente cantidad de dispositivos electrónicos en casa y en la oficina, mantener el orden y la seguridad al conectar varios aparatos se ha vuelto una necesidad diaria. Las regletas de enchufes permiten ampliar el número de tomas disponibles, facilitar la gestión de cables y reducir el riesgo de sobrecargas en cualquier entorno. Estas regletas permiten conectar desde ordenadores y lámparas hasta cargadores de móviles o pequeños electrodomésticos, adaptándose a espacios domésticos, mesas de trabajo y zonas de ocio.

Muchas regletas incluyen mecanismos de protección infantil, interruptores para evitar consumos innecesarios y materiales resistentes al calor. Estas características contribuyen a la seguridad y funcionalidad de las regletas. Elegir el modelo adecuado depende de la cantidad de dispositivos a conectar, la necesidad de protección extra y el espacio disponible.

REGLETA CON INTERRUPTOR GRIFEMA

Diseñado con tomas orientadas a 45 grados, este alargador eléctrico GRIFEMA de 3 enchufes incorpora un interruptor que ayuda a reducir consumos fantasma. Ofrece protección infantil integrada y soporta hasta 3500 W y 16 A. El cable de 1,4 metros proporciona flexibilidad en la ubicación, mientras que su construcción robusta garantiza seguridad y eficiencia en cualquier entorno.

REGLETA MÚLTIPLE DE FAMATEL CON INTERRUPTOR

Con enchufes dispuestos en ángulo de 45°, la regleta Famatel 9/704 ofrece cuatro tomas con interruptor de seguridad empotrado, evitando desconexiones accidentales y consumos innecesarios. Su protección infantil integrada y materiales resistentes proporcionan seguridad adicional. El formato compacto y la fabricación con materiales reciclados aportan un extra de sostenibilidad en la gestión de dispositivos eléctricos.

REGLETA MÚLTIPLE BRENNENSTUHL PARA SEIS DISPOSITIVOS

Con seis enchufes a 45 grados, la regleta Brennenstuhl Eco-Line ofrece interruptor iluminado y cable de tres metros, facilitando la conexión de varios dispositivos. Incorpora protección contra contactos accidentales, reforzando la seguridad en interiores. Su diseño robusto y funcionalidad la hacen una opción práctica para gestionar energía de forma segura.

REGLETA CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE BRENNENSTUHL

Con protección contra sobretensiones de hasta 13.500A, la regleta Brennenstuhl Eco-Line de 3 tomas incorpora interruptor iluminado y cable de 1,5 metros. Los enchufes en ángulo de 45° facilitan la conexión de diferentes dispositivos, mientras que la protección integrada refuerza la seguridad eléctrica en el hogar u oficina sin renunciar a un diseño compacto y duradero.

REGLETA CON DISEÑO COMPACTO DE AONOKA

Con diseño giratorio de 90 grados, esta regleta múltiple AONOKA integra tres enchufes, tres puertos USB y protección contra sobretensiones de 1800J. Cada toma y puerto USB cuenta con interruptor independiente, lo que permite controlar el suministro de energía y ahorrar electricidad. Incorpora carga rápida PD20W y QC18W para dispositivos electrónicos, aportando eficiencia y seguridad en un formato compacto.

REGLETA ELÉCTRICA UNITEC

Con cinco tomas y un interruptor iluminado, la regleta UNITEC destaca por su cable de 3 metros y enchufes en ángulo de 45°, lo que permite conectar dispositivos voluminosos sin bloquear otras salidas. Ofrece una potencia máxima de 3.680 W y protección IP20 para interiores, proporcionando flexibilidad y seguridad al gestionar la energía de varios aparatos eléctricos.

CUBO ENCHUFE MÚLTIPLE BURNNOVE

Con formato compacto en cubo, el BURNNOVE 8 en 1 combina cuatro tomas de corriente y cuatro puertos USB, incluyendo USB-C, para cargar hasta ocho dispositivos simultáneamente. El interruptor integrado facilita el control de energía y la protección contra sobretensiones añade seguridad, mientras su diseño sin bloqueo permite aprovechar cada enchufe sin interferencias entre conexiones.

REGLETA COMPACTA CON INTERRUPTOR DE GARZA

Con enchufe plano y diseño compacto, la regleta Garza Power de 3 tomas integra interruptor para cortar la corriente y evitar consumos innecesarios. Incluye protección infantil en cada enchufe y soporta hasta 3680 W, lo que garantiza seguridad y durabilidad en la conexión de dispositivos eléctricos diarios. El cable de 1,4 metros aporta flexibilidad en su ubicación.

REGLETA MÚLTIPLE CON USB DE EXTRASTAR

Con cinco tomas y dos puertos USB, la regleta EXTRASTAR destaca por su cable de 1,5 metros y carcasa ignífuga. El interruptor integrado permite controlar fácilmente la energía, mientras la protección infantil y la certificación CE refuerzan la seguridad. Su diseño robusto facilita la conexión de varios dispositivos eléctricos de forma cómoda y segura en cualquier entorno doméstico u oficina.

CUBO DE ENCHUFES USB GENÉRICO

Con estructura compacta y diseño en cubo, este enchufe múltiple Genérico integra tres tomas de corriente, tres puertos USB-A y un USB-C para cargar hasta siete dispositivos simultáneamente. Incorpora interruptor principal, protección contra sobrecargas y materiales ignífugos para gestionar conexiones eléctricas y carga electrónica en espacios reducidos.