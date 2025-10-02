Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plastificadora Maxdone 5 en 1: análisis de velocidad, versatilidad y kit completo

La MAXDONE Plastificadora A3 Máquina de Laminadora - 5 en 1 ofrece rapidez, versatilidad y un kit completo para plastificar documentos de cualquier tamaño en casa, la oficina o el colegio con resultados profesionales.

Redacción De Tiendas

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:42

La MAXDONE Plastificadora A3 Máquina de Laminadora - 5 en 1 se ha convertido en una de las opciones más completas para quienes desean proteger y dar un acabado profesional a documentos de distintos tamaños. Este dispositivo destaca por su capacidad para laminar en formatos A3, A4, A5 y A6, lo que la hace especialmente útil tanto en el entorno escolar como en oficinas y hogares. Su diseño compacto, junto con un peso de solo 1,5 kg, facilita el transporte y el almacenamiento, permitiendo tenerla siempre a mano cuando surge la necesidad de plastificar.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

La MAXDONE Plastificadora A3 Máquina de Laminadora - 5 en 1 destaca por un conjunto de características técnicas y prácticas que la posicionan como una opción avanzada en el segmento de plastificadoras domésticas y de oficina. Entre sus principales puntos fuertes se encuentra el precalentamiento rápido de 90 segundos y una velocidad de laminación de 355 mm/min, cifras que superan a muchos modelos de la competencia y permiten gestionar grandes volúmenes de documentos con eficacia.

Esta máquina ofrece doble modo de laminación: en frío y en caliente, lo que facilita el trabajo con materiales sensibles al calor, como fotografías o impresiones con tinta especial. El sistema de control de temperatura inteligente evita el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil del equipo, mientras que el funcionamiento silencioso (menos de 55 dB) la hace apta para espacios compartidos o ambientes escolares. Además, incorpora el botón anti-atasco ABS, una opción eficaz para resolver bloqueos de papel sin desmontar la máquina, aportando seguridad y comodidad en el uso diario.

La versatilidad es otro de los puntos diferenciales, ya que admite tamaños A3, A4, A5 y A6, permitiendo laminar desde documentos grandes hasta tarjetas pequeñas. El kit incluye herramientas adicionales como guillotina integrada y redondeador de esquinas, junto con fundas de varios tamaños, lo que facilita el acabado profesional de los documentos. Todo ello en un formato compacto y ligero, adecuado para quienes buscan una opción completa y portátil para uso escolar, doméstico u oficina.

Plastificadora 5 en 1

Comprar en Amazon

