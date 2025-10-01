Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Esta es la impresora láser con la que obtendrás resultados profesionales en casa o en tu negocio

La Brother DCPL3520CDW reúne impresión láser a color de calidad profesional, conectividad WiFi avanzada y manejo eficiente del papel para cubrir las necesidades de oficinas domésticas y pequeños negocios.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:05

La Brother DCPL3520CDW se presenta como una impresora multifunción láser LED color diseñada para quienes buscan eficiencia y resultados profesionales en oficinas domésticas o pequeños negocios. Este modelo destaca por su capacidad de impresión automática a doble cara, conectividad WiFi avanzada y un alimentador automático de documentos de 50 hojas, lo que facilita el manejo de grandes volúmenes de trabajo sin interrupciones. La velocidad de impresión es otro de sus puntos fuertes, alcanzando hasta 18 páginas por minuto tanto en color como en monocromo, lo que la convierte en una opción ágil para entornos con necesidades de impresión regulares.

Uno de los aspectos más valorados de la Brother DCPL3520CDW es su bandeja de entrada de 250 hojas, que permite reducir la frecuencia de recarga de papel y optimizar el flujo de trabajo. Además, la memoria interna de 512MB y el panel de control LCD de 2 líneas facilitan la gestión de tareas y la configuración de la impresora. A diferencia de otras impresoras láser multifunción del mercado, este modelo combina una estructura robusta con prestaciones pensadas para la productividad diaria, como la compatibilidad con smartphones y la impresión en una amplia variedad de soportes físicos. Todo ello, junto con su diseño compacto y su enfoque en la conectividad, posiciona a la Brother DCPL3520CDW como una herramienta versátil y fiable para quienes buscan calidad y practicidad en un solo dispositivo.

GRANDES VENTAJAS

 

Uno de los principales atractivos de la Brother DCPL3520CDW es su capacidad para adaptarse a entornos de trabajo con necesidades variadas, gracias a una combinación de prestaciones que priorizan la eficiencia y la comodidad.

La impresión automática a doble cara, junto con el alimentador automático de documentos de 50 hojas, permite gestionar tareas de varias páginas de forma continua, reduciendo el tiempo dedicado a cargar papel y supervisar el equipo. Esto resulta especialmente útil en oficinas donde se realizan copias o escaneos de documentos extensos, ahorrando tiempo y evitando interrupciones frecuentes.

La conectividad WiFi y la compatibilidad con smartphones facilitan la impresión desde diferentes dispositivos sin depender de cables, lo que aporta flexibilidad en entornos donde varios usuarios comparten la impresora. A diferencia de modelos como el HP Color Laser 150nw, la Brother DCPL3520CDW ofrece una bandeja de entrada de 250 hojas y una memoria interna de 512MB, lo que permite gestionar grandes volúmenes de impresión y tareas complejas sin ralentizaciones. Además, la velocidad de hasta 18 páginas por minuto en color y monocromo garantiza que los trabajos se completen rápidamente, manteniendo un flujo de trabajo constante.

Otro punto a destacar es la versatilidad en los tipos de papel admitidos y la robustez del diseño, que aseguran una vida útil prolongada y menos incidencias técnicas. Si bien existen modelos con mayor velocidad o conectividad más avanzada, la Brother DCPL3520CDW destaca por ofrecer un equilibrio entre capacidad, fiabilidad y facilidad de uso, lo que la convierte en una herramienta eficaz para pymes o despachos con necesidades de impresión regulares y variadas.

Impresora multifunción láser Brother DCPL3520CDW

