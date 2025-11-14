La NFL llega a España: sigue el Miami Dolphins-Washington Commanders con el Plan Made in USA de DAZN

El espectáculo del fútbol americano aterriza en Madrid. Este domingo 16 de noviembre, a las 15:30, el Estadio Santiago Bernabéu acogerá el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Será la primera vez que un partido de la liga estadounidense se juegue en territorio español.

Se trata del NFL Madrid Game 2025: un evento que pretende dar a conocer al gran público español este deporte de masas americano. Una oportunidad histórica que podrás vivir en directo a través de DAZN.

Este partido estará disponible de forma gratuita sólo con descargarte la app. Pero si te quedas con hambre de deporte en salsa americana, en este artículo te contamos todo lo que incluye el nuevo Plan Made in USA, con el que tendrás también NBA y Nascar en una única suscripción.

AMERICANOS, MADRID OS RECIBE CON ALEGRÍA

Ampliar

Después de Londres, Múnich y Frankfurt, es el turno de Madrid. La capital de España se convertirá en la cuarta ciudad europea en ser sede de un encuentro de temporada regular de la NFL. Y para celebrar la ocasión, la villa y corte se ha puesto de punta en blanco para recibir a los amigos americanos.

Durante estos días podrán verse en distintos puntos de la ciudad figuras de las meninas de Velázquez caracterizadas con los colores de ambos equipos. Asimismo, tres cascos gigantes de fútbol americano serán instalados frente al Palacio de Cibeles.

Y no nos olvidamos de la “fan zone” de los Miami Dolphins que podrá visitarse en Plaza de España entre el jueves 13 y el sábado 15 de noviembre, donde los interesados podrán descubrir todo tipo de curiosidades sobre este conjunto y el funcionamiento de la NFL.

ALEJANDRO VILLANUEVA SE UNE AL EQUIPO DE COMENTARISTAS DE DAZN

DAZN ofrecerá una amplia cobertura del NFL Madrid Game 2025 con una previa que comenzará a las 14:30, hora peninsular española. En ella participarán figuras como Guti, Iker Casillas, Pablo Laso y Joe Arlauckas, quienes también analizarán los mejores momentos tras el final del partido.

La voz del Miami Dolphins-Washington Commanders será la de Álvaro Rodríguez, quien estará acompañado por toda una estrella de la NFL: Alejandro Villanueva. El hispano-estadounidense, exjugador de los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens, brindará una perspectiva privilegiada sobre el encuentro, complementando los apuntes de Diego Campoy y Pepe Rodríguez desde el propio Bernabéu.

VIVE EL DEPORTE AMERICANO O CON EL PLAN MADE IN USA

Tanto si ya eras todo un apasionado del deporte estadounidense, como si te apetece engancharte ahora a sus competiciones con las facilidades de DAZN, todo en español y en sólo lugar, este plan de suscripción es lo que te hacía falta.

Por 4,99€ al mes y sin moverte del sofá, te sentirás como parte del público de los partidos y competiciones más esperadas de la temporada al otro lado del charco. Y es que DAZN apuesta fuerte por el deporte americano con este plan Made in USA. Atento a todo lo que incluye:

-NFL en español: Podrás ver 5 partidos semanales, los playoffs, la Super Bowl y Game Time todo en nuestro idioma. Pero ojo: si eres de los que disfrutan con la versión en inglés, también puedes disfrutarlos con RedZone.

-Lo mejor de la NBA: Más de 180 partidos de la fase regular cada temporada que podrás ver tanto en riguroso directo como a la carta. Además, también podrás ver el All-Star Weekend completo, más de 25 partidos de playoffs, las Finales de Conferencia (una en directo y otra a la carta) y, por supuesto, la Final de la NBA (a la carta este año; en directo y también a la carta el próximo).

-El rugir de motores de la NASCAR: No te pierdas ni una sola de las carreras del campeonato que podrás ver también en directo.

-Contenido exclusivo para los fans del deporte americano: Además de resúmenes, entrevistas y programas especiales.

-Eurosport y Red Bull TV: Para que no te quedes sin ver todas las competiciones de estos canales deportivos.

Y aún queda un detalle más que lo mismo te interesa. ¿Eres menor de 30 años y un loco del deporte? Pues si sumas esta combinación podrás aprovecharte de un 30% de descuento con tu suscripción en este plan y el resto de los planes que ofrece DAZN.

Visita su página web y acaba por sumarte a la nueva fiebre Made in USA con la plataforma líder en streaming en contenido deportivo.

Newsletter

Suscríbete ya al Plan Made in USA

Ampliar