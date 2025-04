Si quieres ir a la moda, necesitas estas zapatillas Vans para mujer

De Tiendas Miércoles, 30 de abril 2025, 11:40 Compartir

Las zapatillas Vans son un ícono del estilo urbano en España, capturando la atención de quienes buscan calzado que combine moda y funcionalidad. Desde sus inicios, Vans ha evolucionado con las tendencias, manteniendo su esencia clásica que gusta a sus seguidores. Las zapatillas Vans para mujer destacan por su versatilidad, permitiendo a las usuarias pasar de un entorno casual a uno más urbano con facilidad.

Entre los modelos más populares están las Vans Ward, con un diseño inspirado en las clásicas Old Skool, perfectas para un look atemporal. Las Vans Filmore Hi ofrecen un estilo más atrevido con su caña alta, ideal para quienes buscan soporte adicional. Las Vans Sport Low, con su aire retro de los años 90, son una excelente opción para las amantes del estilo vintage.

El diseño, la comodidad y la durabilidad de las zapatillas Vans atraen a las consumidoras. Modelos como el Vans Doheny, con su construcción vulcanizada y suela de goma gofre, aseguran una experiencia de uso placentera. Esta combinación de estilo y confort hace que las Vans sean una elección accesible para el día a día, integrándose perfectamente en el estilo de vida de muchas mujeres en España. Sin duda, las zapatillas Vans son una opción que no solo se destaca por su estética, sino también por su capacidad de adaptarse a diferentes ocasiones y estilos.

Zapatillas ryland de Vans

Ampliar

Las zapatillas Ryland de Vans para mujer son una reinterpretación moderna de los estilos clásicos de los años 90. Con su emblemática banda lateral, destacan por su diseño atemporal. Fabricadas con gamuza y lona, combinan durabilidad y estilo, ideales para el uso diario.

La comodidad es clave en las Ryland, con una plantilla acolchada que ofrece amortiguación extra, perfecta para largas caminatas. El detalle de malla transpirable mantiene los pies frescos.

Versátiles y adecuadas para cualquier ocasión, desde paseos casuales hasta salidas con amigos, su diseño se adapta a diferentes estilos, convirtiéndolas en un complemento esencial para cualquier armario.

Zapatillas ward de Vans

Ampliar

Las zapatillas Vans Ward para mujer rinden homenaje a las clásicas Old Skool, capturando el estilo urbano con un toque moderno. Su diseño de caña baja y la franja lateral ofrecen un aire atemporal.

Enfocadas en la comodidad, estas zapatillas tienen un cuello acolchado y una plantilla suave, ideales para caminatas largas o días activos. La suela vulcanizada asegura excelente tracción.

Versátiles para cualquier ocasión, las Vans Ward se adaptan a diversos estilos, desde casual hasta sofisticado. Son un complemento esencial para cualquier armario, permitiendo expresar personalidad con cada paso.

Zapatillas Filmore decon De Vans

Ampliar

Las zapatillas Vans Filmore Decon para mujer son una reinterpretación moderna de un clásico. Inspiradas en el modelo Old Skool, ofrecen un diseño de corte bajo que refleja la esencia del patinaje urbano. Con una parte superior de doble costura, aseguran durabilidad, mientras que su suela de gofre proporciona tracción confiable.

La comodidad es clave en las Filmore Decon. Con un forro suave y plantilla acolchada, garantizan confort durante todo el día. Ideales para quienes buscan estilo y funcionalidad, son perfectas para paseos casuales. Su diseño versátil se integra fácilmente en cualquier guardarropa, aportando autenticidad y estilo.

Doheny para mujer de Vans

Ampliar

Las zapatillas Vans Doheny para mujer combinan moda clásica y funcionalidad moderna. Con una parte superior de doble costura, destacan por su durabilidad y diseño atemporal. La suela de goma con diseño de gofre ofrece un agarre excepcional y un toque distintivo.

La comodidad es clave en las Vans Doheny. Su construcción vulcanizada asegura una experiencia placentera, permitiendo largas caminatas sin sacrificar estilo. Son ideales para quienes buscan un calzado versátil, perfecto para un paseo por la ciudad o una salida casual, manteniendo siempre elegancia y confort.

Vans ward platform para mujer

Ampliar

Las zapatillas Vans Ward Platform para mujer reinterpretan el clásico estilo Old Skool, combinando estilo y comodidad. Con un diseño de plataforma contemporáneo y las icónicas rayas laterales de Vans, ofrecen un aire atemporal.

La comodidad es clave, gracias a su cuello acolchado y plantilla suave, que brindan soporte durante todo el día. Ideales para caminatas o jornadas activas, su suela vulcanizada asegura excelente tracción en diversos terrenos.

Perfectas para cualquier ocasión, estas zapatillas se integran fácilmente en cualquier armario, permitiendo expresar estilo con cada paso. Desde salidas casuales hasta eventos formales, las Vans Ward Platform son el complemento ideal para destacar con elegancia y confort.

Zapatillas range exp de Vans

Ampliar

Las zapatillas Vans Range Exp para mujer son ideales para quienes buscan estilo y funcionalidad. Inspiradas en la serie Ultrarange, estas zapatillas de caña baja ofrecen un diseño moderno y versátil, perfecto para un look casual y elegante.

La comodidad es clave en las Range Exp. Con una plantilla OrthoLite® y entresuela de EVA, proporcionan soporte durante todo el día. La suela de goma asegura excelente tracción, adecuada para diversos terrenos.

Perfectas para cualquier ocasión, desde un paseo urbano hasta una salida informal, estas zapatillas se integran fácilmente en cualquier guardarropa. Con su diseño atemporal, las Vans Range Exp permiten expresar estilo en cada paso.

Zapatillas plataforma senda de Vans

Ampliar

Las zapatillas Seldan Platform St de Vans para mujer evocan la década de los 90 con un estilo skate moderno. Destacan por su diseño retro, suela de goma Sawtooth y parte superior única.

La comodidad es clave gracias al acolchado en el cuello y la lengüeta, ofreciendo soporte para el uso diario. Estas zapatillas combinan estilo y confort para largas jornadas.

Perfectas para quienes buscan moda y funcionalidad, las Seldan Platform St complementan cualquier atuendo, desde looks casuales hasta más elaborados. Su diseño versátil las convierte en un esencial del armario urbano.

Zapatillas caldrone de Vans

Ampliar

Las Vans Caldrone para mujer rinden homenaje al estilo skate de los años 90 con un diseño auténtico. Su suela vulcanizada ofrece durabilidad, mientras que la parte superior de varios paneles y la icónica tira lateral de Vans añaden un toque distintivo.

La comodidad es esencial en estas zapatillas, con acolchado en el cuello y la lengüeta para un soporte excepcional. Son ideales para quienes buscan un calzado cómodo y estilizado.

Versátiles para cualquier ocasión, las Vans Caldrone se adaptan a un armario moderno, perfectas para un paseo casual o una salida más estilizada, combinando moda y funcionalidad.

Filmore hi platform de Vans

Ampliar

Las zapatillas Vans Filmore Hi Tapered Platform St para mujer son una declaración de estilo. Inspiradas en el diseño Sk8-Hi Stackform, combinan la esencia clásica de Vans con un toque moderno. Su plataforma elevada y la franja lateral aportan un aire audaz.

La comodidad es clave en las Filmore Hi Tapered Platform St. Con un cuello delgado deconstruido y una suela de goma de dientes de sierra, ofrecen soporte y tracción segura. Son ideales para un día activo en la ciudad o en un ambiente relajado.

Perfectas para quienes buscan destacar, estas Vans fusionan moda y funcionalidad, complementando cualquier armario y expresando estilo en cada paso.

Vans sport low para mujer

Ampliar

Las zapatillas Vans Sport Low en azul presentan un diseño retro con detalles auténticos. La banda lateral en forma de 'V' y la etiqueta con el logotipo clásico aportan un toque vintage, diseñadas para quienes buscan un estilo urbano.

Confeccionadas para ofrecer comodidad durante todo el día, estas zapatillas de caña baja son ideales para cualquier ocasión casual. Su construcción asegura un ajuste cómodo, mientras que su estética atemporal las convierte en un complemento perfecto para cualquier guardarropa.

Son adecuadas para paseos urbanos, combinando estilo y confort. Su diseño versátil permite usarlas en diferentes escenarios, reflejando siempre tu personalidad única.

Temas

Moda

España