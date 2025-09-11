Abanicos, mucho más que un accesorio veraniego

Redacción De Tiendas Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:34 Compartir

El abanico es mucho más que un accesorio veraniego para combatir el calor. Este objeto, cargado de tradición y estilo, se ha convertido en un complemento versátil que acompaña tanto en eventos especiales —como bodas o celebraciones al aire libre—, como en el día a día de quienes buscan un alivio rápido frente a sofocos, ya sea por altas temperaturas o por la menopausia. Práctico, elegante y con infinitos diseños, el abanico ha sabido reinventarse para estar presente todo el año.

Esta selección incluye abanicos que combinan funcionalidad, creatividad y una estética cuidada, pensados para quienes buscan algo más que un complemento de verano. Ya sea para refrescarse, decorar o regalar, aquí hay opciones variadas y concretas.

ABANICO DEGRADADO DE FISURA

Este abanico de Fisura destaca por su combinación de colores rosa y verde, ofreciendo un toque moderno y alegre. Fabricado en madera eco-friendly y tela, incluye un práctico colgador para que puedas llevarlo cómodamente en cualquier ocasión, sin preocuparte por perderlo.

ABANICO DIVERTIDO DE FISURA

El abanico de Fisura con mensaje divertido y fondo degradado destaca por su diseño moderno y colorido. Fabricado en madera reciclada y textil, este abanico plegable mide 42,5 x 23 cm y es ligero, ideal para llevar siempre a mano en días calurosos.

ABANICO BEIGE Y ROJO DE FISURA

El abanico Fisura con mensaje “Qué calor” combina madera sostenible y textil en un diseño beige y rojo. Su diseño combina funcionalidad y estética moderna. Con unas medidas de 42,5 x 23 cm, resulta cómodo de llevar y usar a diario.

ABANICO DE BAMBÚ CON BORLA DE YUKIYI

Con su elegante combinación de bambú y tela de seda azul, este abanico plegable Yukiyi incorpora una borla decorativa que aporta un toque sofisticado. Su formato compacto de 21 cm cerrado facilita llevarlo siempre en el bolso, listo para cualquier ocasión.

ABANICOS PLEGABLES CON BORLA DE DIVIDERMY

Con un set de cuatro abanicos plegables, DiviDermy propone una solución elegante y práctica para quienes buscan accesorios originales. Cada abanico combina madera ligera y tela de seda de dambú, adornados con borlas y patrones clásicos que aportan un aire asiático distintivo.

ABANICO FLORAL DE USTNIR

Abanico de madera USTNIR con diseño de flores de cerezo en tonos rosa y verde. Cuenta con un formato plegable de 42,5 x 23 cm y está fabricado con materiales ecológicos. Su estructura ligera permite transportarlo fácilmente en un bolso.

ABANICO PERSONALIZABLE DE WANAPIX

Este abanico de madera personalizable de Wanapix permite grabar nombres, textos o logotipos sobre su superficie. Su formato de 42 x 23 cm y la calidad del acabado ofrecen una experiencia elegante y duradera en cualquier evento especial.

ABANICOS REDONDOS JAPONESES DE NAMALU

¿Buscas un set práctico y colorido para eventos? Namalu ofrece seis abanicos redondos plegables en tonos vivos, inspirados en el estilo japonés y elaborados principalmente en poliéster. Cada abanico mide 21 cm de diámetro, resultando ligero y fácil de llevar en cualquier bolso o mochila. Su formato compacto permite compartirlos con amigos o familiares, y su diseño sencillo encaja tanto como accesorio funcional como detalle decorativo en cualquier ocasión especial.

ABANICOS ORIENTALES PLEGABLES DE BIGKEGO

Más que un simple accesorio, este set de tres abanicos plegables de BigKego combina bambú y tela de seda en diseños florales únicos, cada uno con su propia borla decorativa. Los abanicos, en tonos rosa, azul y blanco, destacan por su ligereza y tamaño compacto, ideales para llevar siempre a mano en días calurosos.

Su formato plegable facilita transportarlos en cualquier bolso, convirtiéndolos en una opción práctica para bodas, fiestas o como detalle especial para regalar a quienes valoran la originalidad en sus accesorios.

ABANICOS JAPONESES PLEGABLES DE IZOEL

El set de cuatro abanicos plegables de iZoeL, en estilo japonés, ofrece un diseño elegante y ligero elaborado en papel de bambú. Cada abanico pesa solo 25 gramos, lo que permite llevarlo cómodamente en cualquier bolso o mochila, ideal para eventos al aire libre o celebraciones.

