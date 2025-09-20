Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy sábado a San Sebastián

El Diario Vasco San Sebastián Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:16 Comenta Compartir

El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ver por Donostia (Pedro Almodóvar, Juliette Binoche, Juan Antonio Bayona, etc.) este sábado 20 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. La mayoría de directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el Hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el Hotel Londres.

Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este sábado para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.

Llegadas al Hotel María Cristina

-11:30 Alice Winocour

11:45 Alexandre Desplat

12:50 Jafar Panahi

14:50 Claire Denis

15:45 Anyier Anei

17:17 Garance Marillier

17:17 Ella Rumpf

18:10 Louis Garrel

23:55 Mia McKenna-Bruce

23:55 Tom Blyth

24:40 Agnieszka Holland

Llegadas al Hotel Londres

11:25 Cesc Gay Puig

11:25 Nora Navas

11:25 Àgata Roca

18:45 Barry Ward

19:50 Stroma Cairns