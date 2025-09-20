Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy sábado a San Sebastián
El Festival de Cine de Donostia recibe este 20 de septiembre a importantes nombres del panorama nacional e internacional
El Diario Vasco
San Sebastián
Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:16
El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ver por Donostia (Pedro Almodóvar, Juliette Binoche, Juan Antonio Bayona, etc.) este sábado 20 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. La mayoría de directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el Hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el Hotel Londres.
Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este sábado para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.
Llegadas al Hotel María Cristina
-11:30 Alice Winocour
11:45 Alexandre Desplat
12:50 Jafar Panahi
14:50 Claire Denis
15:45 Anyier Anei
17:17 Garance Marillier
17:17 Ella Rumpf
18:10 Louis Garrel
23:55 Mia McKenna-Bruce
23:55 Tom Blyth
24:40 Agnieszka Holland
Llegadas al Hotel Londres
11:25 Cesc Gay Puig
11:25 Nora Navas
11:25 Àgata Roca
18:45 Barry Ward
19:50 Stroma Cairns
