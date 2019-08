67 Festival de Cine de San Sebastián Los nuevos filmes de Koreeda, Soderbergh, Pablo Larraín, Casey Affleck y Céline Sciamma competirán en Perlas Zinemaldia - Perlas Diez nuevos títulos se suman a la sección del Zinemaldia en el concurso por el Premio del Público Ciudad de Donostia RICARDO ALDARONDO Miércoles, 21 agosto 2019, 13:16

El relato sobre una pareja de Pablo Larraín en 'Ema', que competirá la próxima semana en el Festival de Venecia, al igual que 'The Laundromat', de Steven Soderbergh, protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas; la película francesa del japonés Hirokazu Koreeda, 'La verité', con Catherine Deneuve y Juliette Binoche; el filme como director y protagonista de Casey Affleck, 'Light of My Life'; y la ganadora del premio al mejor guion en Cannes, la directora Céline Sciamma, con 'Portrait de la jeune fille en feu', formarán parte de la sección Perlas en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián.

El Zinemaldia ha dado a conocer diez nuevos títulos que formarán parte de la sección y competirán por el Premio del Público, que se suman a los ocho que ya se habían anunciado previamente. En esta nueva tanda figuran también 'Alice et le maire' de Nicolas Parisier que pasó por Cannes; el singular relato en blanco y negro 'The Lighthouse', con Robert Pattinson y Willem Dafoe, que fue la sensación de la Quincena de Realizadores de Cannes; la nueva película de animación de Makoto Shinkai, 'Weathering with You' y la primera película en inglés del colombiano Ciro Guerra, 'Waiting For the Barbarians', que adapta la novela de J.M. Coetzee y está protagonizada por Mark Rylance, Johnny Depp y Robert Pattinson.

Además, la ácida comedia sobre las relaciones de amistad y pareja con el ciclismo como hilo conductor, 'The Climb', de Michael Angelo Corvino, que se estrenó en Un Certain Regard de Cannes, clausurará la sección.

Estos diez títulos se suman a los ocho ya anunciados, que llevan la firma de Kantemir Balagov ('Beanpole'), Alan Elliott y Sidney Pollack ('Amazing Grace'), Bong Joon-Ho ('Parasite'), Ken Loach ('Sorry We Missed You'), Ladj Ly ('Les Misérables'), Olivier Nakache y Éric Toledano ('Hors normes'), Oliver Laxe ('O que arde') y Wang Xiaoshuai ('So Long, My Son'). Todos los trabajos optan al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que incluye dos galardones: uno a la mejor película (50.000 euros) y otro al mejor filme europeo (20.000 euros).

67 Festival de Cine de San Sebastián Especial 67. Zinemaldia Zinemaldia - Películas de la Sección Oficial

De MICHAEL ANGELO COVINO (EEUU) 'The Climb' Kyle y Mike son dos amigos íntimos con una relación muy estrecha hasta que Mike se acuesta con la prometida de Kyle. The Climb es un relato sobre la turbulenta pero duradera relación entre dos hombres a través de años de risa, dolor y enfado. Es también la historia de unos amigos en la vida real que han convertido su intensa conexión en una película exuberante, humana y a menudo hilarante sobre los límites (o falta de ellos) en toda amistad cercana. (FUERA DE CONCURSO= De NICOLAS PARISER 'Alice et le maire' El alcalde de la ciudad de Lyon, Paul Théraneau, se encuentra en una posición delicada. Tras pasar 30 años en política, se empieza a quedar sin ideas y siente que sufre una especie de vacío existencial. Para superar esta adversidad, Paul decide contratar a una brillante filósofa, Alice Heinmann. Entre ambos se desarrolla un diálogo gracias al que sus respectivas personalidades cambian drásticamente su forma de ver y entender el mundo. Premio Label Europa Cinema en la última Quincena de Realizadores de Cannes.

De PABLO LARRAÍN 'Ema' Después de que un traumático incidente desestabilice su vida familiar y su matrimonio con un tempestuoso coreógrafo, Ema, una bailarina de reguetón, se embarca en una odisea de liberación personal en este drama incendiario sobre el arte, el deseo y la familia moderna. De HIROKAZU KOREEDA 'La verité' Fabienne es una estrella del cine francés. Vive rodeada de hombres que la aman y admiran: su nuevo compañero, su ex marido, su agente... Decide publicar sus memorias y su hija Lumir regresa de Nueva York, donde vive con su familia. La reunión entre madre e hija no tardará en convertirse en enfrentamiento: saldrán a la luz verdades, se ajustarán cuentas, se hablará de amor y de resentimiento. Y todo bajo la atónita mirada de los hombres. A la vez, Fabienne rueda una película de ciencia-ficción en la que interpreta a la hija de una madre que no envejec

De CASEY AFFLECK 'Light of my life' Un padre y una hija recorren un mundo en el que las mujeres casi han desaparecido. Una historia acerca de un padre sobreprotector y la difícil tarea de educar y enseñar a vivir a los hijos para que un día puedan volar solos. De STEVEN SODERBERGH 'The Laundromat' Una viuda investiga un fraude de seguros, lo que la conduce hasta una pareja de socios de un bufete de abogados de Panamá que se están aprovechando del sistema financiero mundial.

De MAKOTO SHINKAI 'Tenki no Ko' Primer año de instituto, verano. Hodaka huye de su casa en una isla periférica para asentarse en Tokio. Sumido en la pobreza y tras muchos días de soledad, al fin encuentra trabajo como escritor freelance en una dudosa revista de ocultismo. Un día tras otro, llueve sin cesar como si siguiera el ejemplo de su vida. Sin embargo, Hodaka conoce a una chica entre el ajetreo y el bullicio de la gran ciudad. Hina es una niña alegre y de carácter fuerte que vive sola con su pequeño hermano por una serie de circunstancias. Ella también tiene un extraño poder. «Oye, todo se despejará ahora». Poco a poco, la lluvia se detiene y el paisaje urbano emite un hermoso resplandor. Hina tiene el poder de despejar el cielo simplemente rezando. De CÉLINE SCIAMMA 'Retrato de una mujer en llamas' Bretaña francesa, 1770. Marianne es una pintora que debe realizar el retrato matrimonial de Héloise, una joven que acaba de dejar el convento. Héloise no acepta su destino como mujer casada y se niega a posar, por lo que Marianne debe trabajar en secreto. Para ello, se hace pasar por dama de compañía, para así observarla de día y pintarla de noche. Entre ellas surgirá una relación muy especial.