Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
Guillermo del Toro, con el actor Oscar Isaac, en una escena de 'Frankenstein'. NETFLIX
Película sorpresa

¿Es el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro la película sorpresa de este año?

La película del director mexicano, estrenada en Venecia y con el actor de origen vasco Jacob Elordi en el reparto, se perfila como la elegida de este año

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:04

¿Cuál será la película sorpresa que el Festival proyectará el viernes en el Principal (21.45 horas) y en el Victoria Eugenia (22.30), ... y el sábado en la gran pantalla del Velódromo (18.00 horas)? Los rumores apuntan en dos direcciones. Una, al biopic de Bruce Springsteen 'Deliver Me From Nowhere'. La otra, al 'Frankenstein' de Guillermo del Toro. Desde el Zinemaldia se han dado dos pistas: que será «una película muy esperada por el público» –las dos cumplen esta condición–, y que en su equipo figura «una persona vinculada al País Vasco» –y ahí aparece el actor australiano Jacob Elordi, que interpreta al monstruo salido de la imaginación de Mary Shelley–. Así que todo apunta a que la película sorpresa será ese 'Frankenstein' cuyo estreno mundial acogió hace unos días el Festival de Venecia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
  7. 7

    Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  10. 10 José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Es el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro la película sorpresa de este año?

¿Es el &#039;Frankenstein&#039; de Guillermo del Toro la película sorpresa de este año?