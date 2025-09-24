Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director del documental, Gaizka Urresti.

Gaizka Urresti

«Eloy de la Iglesia es incómodo y tiene un lado oscuro»

El director bilbaíno recorre la trayectoria vital y la obra del realizador zarauztarra en un documental descarnado

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:05

«Se me recuerda como adicto a la heroína, pero también soy comunista, maricón y director de cine». Lo dice Eloy de la Iglesia en ... una imagen de archivo rescatada por el director, guionista y productor Gaizka Urresti (Bilbao, 1967) en el documental que ha dedicado al controvertido realizador zarauztarra. 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', que se proyecta este miércoles en Zinemira. El documental atraviesa la trayectoria vital y profesional de un director en el que se fusionan la represión sexual propia del franquismo, la atracción por los abismos de la marginalidad y la pulsión creadora, en dosis distintas según las épocas.

