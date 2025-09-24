A lo largo de este intrépido documental comparan al director de 'Navajeros' y 'Otra vuelta de tuerca' con Pasolini y Fassbinder y en la Cinémathèque ... de París lo reivindica quién y Gaspar Noé, el Noé de 'Carne', 'Climax' y 'Vortex'. Dice el autor franco- argentino que conoció y aprendió a amar la obra del firmante de 'Los novios búlgaros' aquí, en San Sebastián, en el ciclo que le dedicó este festival antes del XXI.

Pero por mucho que menten a Pier Paolo y a Rainer cuando hablan de él, por mucho que admiración grande le tenga quien con Dario Argento y Françoise Lebrun ha trabajado, este documental no es para nada una hagiografía del zarauztarra que probó la escoria y el caballo, perdió millones, fue violentado por sus amantes y sostenido por sus camaradas. En absoluto, producida por Altube Films, la compañía del director del 'Akelarre' bueno y de Oihana Olea Suinaga, con una importantísima labor de documentación de Juan Sánchez, esta película no tiene ni pelos en las bocas de quienes en ella participan (Guillén Cuervo, Ángel Pardo, Carlos Aguilar...) ni filtros en la cámara ni sordina en las tomas de sonido. El filme de quien también dirigiera, en otros tonos, con otras maneras 'Labordeta, un hombre sin más' asume sin que le tiemblen ni se le paren los pulsos a Eloy de la Iglesia en su totalidad magnífica y espantosa. Como el creador de un cine que nadie había hecho antes que él y que ahora tantos quieren igualar (recuerden 'Las leyes de la frontera' de Daniel Monzón). Como autor insolente, que desnudaba frontalmente a sus actores masculinos y abofeteaba a esa izquierda que fue homófoba en la Transición ('El Diputado'). Como el hombre que acaso llegó a gastarse 40 millones en droga. Y aescarbar en la basura. Otro hombre, sin más.