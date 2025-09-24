La fiesta de 'Rondallas' y de Javier Gutiérrez

Ya solo faltaba una rondalla gallega en son de fiesta para animar el ambiente. La rondalla de Santa Eulalia de Mos desfilaba ayer por ... la Plaza de Okendo para calentar el lanzamiento de la película que luego hizo las delicias del público del Velódromo. Era el estreno de 'Rondallas', el luminoso filme de Daniel Sánchez Arévalo protagonizado por Javier Gutiérrez. Se estrena el 1 de enero, como invitación a la vida con el nuevo año, y hay quien augura un fenómeno popular.

Un Sánchez Arévalo feliz estaba rodeado de Javier Gutiérrez, Judith Fernández, María Vazquez, Fer Fraga, Tamar Novas, Marta Larralde y Carlos Blanco, además de los músicos gallegos. Gutiérrez recordaba «lo feliz» que ha sido siempre en este Zinemaldia, del que ya salió premiado como mejor actor en 2014 con 'La isla mínima'. El Velódromo acoge esta tarde otra proyección popular y festiva: la nueva temporada de 'Goazen', la serie de ETB, con los protagonistas en escena.

De gala en gala

Precisamente muchos rostros de la pantalla y la escena vasca desfilaron ayer por la alfombra roja de la Gala del Cine Vasco en el Victoria Eugenia. El 'star system' cercano desplegó su 'glamour' con los premiados Asier Altuna y Telmo Esnal como principales protagonistas, pero con una amplísima nómina de personajes populares en la gala presentada por Sara Cozar y Joseba Apaolaza. Desde Mikel Erentxun, al que se dedica 'Hombre bala', el documental que cierra Zinemira, hasta Ai- tziber Garmendia y Jon Plazaola, desde Borja Cobeaga y Diego San José hasta Miren Gaztañaga,Ane Gabarain o Félix Linares, ahora un jubilado feliz.

La misma alfombra roja que acogió a los creadores vascos recibía solo un rato después a todo el clan de los Flores, con Alba Flores como epicentro. El documental 'Flores para Antonio', con la firma de Isaki Lacuesta, el catalán con orígenes tolosarras, es un derroche de emoción y verdad, y de lo uno y de lo otro hubo en la puesta de largo del filme en el Victoria Eugenia.

Denuncia y premios

Emoción, y mucha, hubo también en la lectura de testimonios sobre los abusos sexuales en el cine español. Actrices de primera línea leyeron las denuncias anónimas en un acto celebrado en los salones del Kursaal. Un interminable aplauso cerró el acto reivindicativo.

Siguen los premios, mientras tanto. El actor Ramon Barea recoge hoy el premio Gure Zinema, que conceden los diferentes sectores del audiovisual vasco, pero también los periodistas son reconocidos en el universo festivalero. Cada año el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco reconoce la labor de periodistas que llegan de fuera a cubrir el Zinemaldia. Esta vez los galardonados fueron el gallego José Luis Losa, que lleva casi cuarente años informando de lo que ocurre en el certamen, y Mónica Uriel, corresponsal en España de la agencia italiana Ansa, habitual de Donostia desde 2011.

La cena de Txispa

Ayer arrancaron también las cenas del Culinary Zinema, que esta noche vive una de sus grandes veladas tras la proyección de 'Tetsu, Txispa, Hoshi', el filme de Jon Arregui Larrazabal sobre el restaurante en Atxondo del chef Tetsuro Maeda. El propio cocinero dará una cena que promete especial.