El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta» El actor guipuzcoano que se ha llevado el reconocimiento a Mejor Interpretación del Zinemaldia por 'Maspalomas', ha confesado que la película ha sido «el mejor regalo que me han concedido»

A. Algaba Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:13

Jose Ramon Soroiz, actor guipuzcoano querido y reconocido sobre todo por sus papeles en distintas series de ETB durante décadas, ha recibido en este Zinemaldia uno de los mayores galardones por un papel en la gran pantalla. El de Legorreta se ha llevado la Concha de Plata a mejor interpretación -exaequo con la china Zhao Xiaohong- por su papel de Bixente en la película 'Maspalomas' de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi. Uno de los galardones más aplaudidos en la gala de clausura de la 73 edición del Zinemaldia, y Soroiz ha dejado uno de los discursos más improvisados y emocionantes de la misma.

Soroiz ha presumido de ser «de Legorreta. Me llena de orgullo. Aupa Legorreta», ha expresado en sus palabras en las que ha agradecido al Festival, a los directores de la película, a su familia y a su municipio todo lo que le ha llevado a llevarse este reconocimiento que se ha «llevado a casa» esta noche.

«Debo dar las gracias por todo lo que me está pasando con esta película», ha comenzado señalando Soroiz. «Gracias al Jose Mari y Aitor por pensar en mí y por ayudarme a sacar adelante el personaje de Bixente. Al principio estaba asustado pero sentía el amor por parte del equipo. Me daban fuerzas y me decía que no me podía echar atrás o rendirme», ha confesado.

«'Maspalomas' es el mayor premio que nadie me ha concendido», ha apuntado mirando a los directores de la película y a los Moriarti en conjunto. Y especialmente emocionante ha sido cuando ha extendido su agradecimiento a su familia. «No he tenido nunca la posibilidad de hacerlo desde aquí», ha señalado, agradeciendo que estén ahí «en los malos momentos. La familia siempre está ahí».

Y por supuesto, desde el escenario, Soroiz también ha lanzado un llamamiento para que finalice la masacre de Gaza. «Stop genocidio. Que se acaben todas las guerras, por favor».