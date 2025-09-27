'Maspalomas' gana el Premio Sebastiane por mirar el deseo en la vejez

Marcela Salazar San Sebastián Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:31 Comenta Compartir

Muy contentos de recibir este premio», así se mostraron ayer Jose Ramon Soroiz, Jose Mari Goenaga y Aitor Arriegi al recibir el Premio Sebastiane, un reconocimento que entrega la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, Gehitu, entrega desde hace 26 años durante el Festival de Cine de San Sebastián y que busca premiar la película (de cualquiera de las secciones del certamen) que mejor refleje los valores o realidades de las personas del colectivo LGBTIQA+.

Y es que 'Maspalomas', que compite en la Sección Oficial de la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián, cuenta la historia de Vicente, un hombre de 76 años que, tras romper con su pareja, lleva la vida que siempre ha deseado en Maspalomas: al sol, de fiesta y en busca del placer. Pero de pronto, un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a la que abandonó hace años. Su vida da un giro inesperado y ya instalado en una residencia, se ve forzado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta.

«'Maspalomas' obliga a mirar a los ojos a una generación condenada a la invisibilidad y también nos recuerda que todos practicamos y somos sexo, pero no se nos puede reducir a nuestra sexualidad», explicaban ayer los miembros del jurado en el acto de entrega del premio celebrado ayer el bar Bidassoa Taproom del barrio donostiarra de Gros, entre los que se encontraban la personalidad de internet, Samantha Hudson y el director, actor, productor y guionista madrileño, Jorge Muriel. El jurado, formado también por Aritz Dendategi, María Fontán y Nicolás Subirán también argumentó que «el filme pone de manifiesto que mantener los silencios no solo daña al que calla, sino a todes los de su alrededor».

Representación política

«Estamos muy contentos de que la película haya gustado al público general y también al colectivo. Porque esta película también era para vosotros», agradecía Jose Mari Goenaga en el acto al que también asistieron varios representantes políticos, entre ellos, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; el concejal de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti; el concejal de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente, Iñigo García; además de Goizane Álvarez, diputada de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Tras la entrega del premio, se celebró también la 'Fiesta de la Diversidad' y más tarde, Samantha Hudson también hizo entrega del Premio Sebastiane Latino a 'La misteriosa mirada del flamenco' en el Kursaal.