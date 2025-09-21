José Ramón Soroiz: «Me costó mes y medio aceptar el papel pero estoy orgulloso, ha sido un regalo»

Naroa Ascunce Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

Los aplausos en la sala hasta que han terminado los títulos de crédito del primer pase de 'Maspalomas' muestran la buena acogida de la historia que Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi han presentado este domingo a competición en el Zinemaldia. José Ramón Soroiz es el protagonista de una cinta que aborda la identidad, la libertad sexual a una edad madura y los cuidados desde la valentía, la soledad y los miedos a mostrarse en plenitud, como uno es. Soroiz, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto al resto del equipo, ha confesado que aceptar el papel no fue fácil. «Me costó mes y medio decidir si hacía la película o no. Soy disléxico, me cuesta memorizar y no me gustan las ruedas de prensa. Pero cuando leí el guion pensé: 'yo lo puedo hacer».

El intérprete ha reconocido que las escenas íntimas le generaron dudas, aunque la propuesta de trabajarlas como una coreografía ensayada le tranquilizó. «Estoy orgulloso de la actitud que tuve y de haber demostrado que era capaz. Han sido seis meses muy duros, pero también los más maravillosos de mi vida. A mis 50 años, ha sido un regalo que me han hecho estos dos señores y Moriarti», ha añadido emocionado.

No ha sido el único en emocionarse. Su compañera de reparto, Nagore Aranburu, ha recordado que conoce a Soroiz «desde hace 30 años» y confesaba que «no me imagino a nadie mejor para hacer de mi padre». La actriz guipuzcoana ha asegurado que volver a coincidir en un proyecto juntos ha sido «muy especial».

En cuanto a su papel, ha explicado que el guion inicial mostraba a su personaje muy marcado por el dolor, pero decidieron darle otro enfoque. «No queríamos que se solapara con el sufrimiento del padre, así que planteamos que ella ya lo hubiera superado en parte y que la historia arrancara con la carga de tener que cuidarle tras 25 años sin contacto. Desde ahí, el personaje evoluciona hacia la necesidad de comprender el porqué de las cosas», indicaba.

Los directores, Goenaga y Arregi han defendido una película que se mueve entre el humor y la emoción. «Siempre intentamos que en nuestras historias, por duras que sean, haya una mirada de humor, porque nos gusta más así el cine», explicaba Arregi. Para ellos, la residencia donde ingresa el protagonista no es solo el escenario de la trama, sino un espejo de la sociedad. «Queríamos mostrar cómo, a veces, pensamos que tenemos libertad para decir lo que sentimos, pero en realidad no es completa», decía Goenaga.

Mientras Arregi apuntaba que también buscaban cuestionar los prejuicios hacia la vejez: «Si una persona mayor tiene deseos, se le llama viejo verde. Queríamos cambiar esa mirada y demostrar que la vida no se apaga con los años».