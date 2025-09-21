Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con el cartel de 'Maspalomas', en las instalaciones de Irusoin. FERNANDO DE LA HERA

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi | Directores de 'Maspalomas'

Sección Oficial
«Todos nos mentimos muchísimo a nosotros mismos»

«En las escenas de sexo, hay un punto en el que notas que hasta aquí puedes llegar», afirman los directores, que en 'Maspalomas' trabajaron con coordinadores de intimidad por primera vez

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:56

Dirigida por Jose Mari Goenaga (Ordizia, 1976) y Aitor Arregi (Oñati, 1977), 'Maspalomas' pasa este domingo por la competición de la Sección Oficial con la ... historia de un homosexual que decide ocultar su condición cuando se ve obligado a ingresar en una residencia de ancianos. La película aborda un conflicto no resuelto en torno a la propia identidad, en este caso sexual, a través del personaje de Vicente, al que da vida un imponente José Ramón Soroiz. Del 'cruising' en las dunas de la playa de Gran Canaria a la residencia de Euskadi, el protagonista se sumerge en un viaje interior en busca de sí mismo.

«Todos nos mentimos muchísimo a nosotros mismos»