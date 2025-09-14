Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Marta Medina y Enrique Lavigne.
Zinemaldia

Marta Medina y Enrique Lavigne: «'Arrebato' fascina porque es una película mutante»

Directores de 'El último arrebato' ·

El documental 'El último arrebato', programado en Zabaltegi-Tabakalera, propone un inclasificable acercamiento a la figura y la obra de Iván Zulueta

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:31

En 'El último arrebato', Marta Medina (Valladolid, 1986) y Enrique Lavigne (Madrid, 1967) proponen un heterodoxo e inusual acercamiento a la figura y la obra ... del realizador donostiarra Iván Zulueta, que no excluye incursiones en la autoficción con escenas sobre los altibajos del rodaje y de su propia relación. El documental, que se proyectará en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Zinemaldia, se aproxima a la vida del director de 'Arrebato' a través de testimonios de personas cercanas, pero también indaga en sus archivos, desde 2022 en manos de Filmoteca. El resultado es una propuesta inclasificable que busca contagiarse del espíritu libérrimo de la mítica película de Zulueta.

