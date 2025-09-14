«Con esta película hemos acabado hartos de todo: el uno del otro y hasta del cine»

– Han encontrado en Jaime Chávarri y en Virginia Montenegro a los dos cómplices perfectos.

– E. L.: Y son completamente diferentes, ¿eh? Chávarri desaparece ... de la vida de Iván muy pronto, cuando eran jóvenes y delgados. Y Virginia, en cambio, conoció eso, lo anterior y llegó hasta el final. A mí me parece que sin esa conversación entre Virginia y Chávarri no hay película. La película está escrita por Jaime y por Marta, pero es un boceto.

–M. M.: El guion es un boceto que no hubiéramos podido usar porque en un rodaje tan accidentado resultaba imposible prever qué iba a ocurrir.

– ¿Es también 'El último arrebato' una película de vampiros?

– E. L.: Absolutamente.

– M. M.: Sí, yo he acabado bastante desfondada.

– E. L.: Nos hemos encontrado con vampiros interesantes en esta película que son leyenda, como en la novela de Richard Matheson, y que van a seguir vivos, como es el caso de Poncela. Hay algo vampírico en su presencia y eso no está buscado: la propia persona lo tiene. Y el último plano, con la mirada de Iván hacia abajo, lo es claramente. Es una película sobre la adicción, a las imágenes, al cine y a todo lo que son la vida y la muerte.

–¿Quizás también ustedes dos han ejercido de vampiros?

– E. L.: Yo lo soy porque me toca hacer de productor muchas veces y es un trabajo que implica siempre absorber energía. Iván nos ha dejado secos al final. Fue alguien poco conocido y que se dio poco a conocer. Intentar componer un puzle con la gente que tuvo alrededor no era suficiente.

–M. M.: Es algo simbiótico. No sabría decir si soy muy vampira, eso lo tendría que decir Enrique...

– E. L.: Hemos acabado hartos el uno del otro...

– M.M.: ...hemos acabado hartos de todo y hasta del cine.