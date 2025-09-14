«Con esta película hemos acabado hartos de todo: el uno del otro y hasta del cine»
San Sebastián
Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:31
– Han encontrado en Jaime Chávarri y en Virginia Montenegro a los dos cómplices perfectos.
– E. L.: Y son completamente diferentes, ¿eh? Chávarri desaparece ... de la vida de Iván muy pronto, cuando eran jóvenes y delgados. Y Virginia, en cambio, conoció eso, lo anterior y llegó hasta el final. A mí me parece que sin esa conversación entre Virginia y Chávarri no hay película. La película está escrita por Jaime y por Marta, pero es un boceto.
–M. M.: El guion es un boceto que no hubiéramos podido usar porque en un rodaje tan accidentado resultaba imposible prever qué iba a ocurrir.
– ¿Es también 'El último arrebato' una película de vampiros?
– E. L.: Absolutamente.
– M. M.: Sí, yo he acabado bastante desfondada.
– E. L.: Nos hemos encontrado con vampiros interesantes en esta película que son leyenda, como en la novela de Richard Matheson, y que van a seguir vivos, como es el caso de Poncela. Hay algo vampírico en su presencia y eso no está buscado: la propia persona lo tiene. Y el último plano, con la mirada de Iván hacia abajo, lo es claramente. Es una película sobre la adicción, a las imágenes, al cine y a todo lo que son la vida y la muerte.
–¿Quizás también ustedes dos han ejercido de vampiros?
– E. L.: Yo lo soy porque me toca hacer de productor muchas veces y es un trabajo que implica siempre absorber energía. Iván nos ha dejado secos al final. Fue alguien poco conocido y que se dio poco a conocer. Intentar componer un puzle con la gente que tuvo alrededor no era suficiente.
–M. M.: Es algo simbiótico. No sabría decir si soy muy vampira, eso lo tendría que decir Enrique...
– E. L.: Hemos acabado hartos el uno del otro...
– M.M.: ...hemos acabado hartos de todo y hasta del cine.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.