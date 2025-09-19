Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Culinary Zinema

La gran noche de Joan Roca y la cita de Txispa

El ciclo que une cine y gastronomía se mueve entre las historias de ficción, los documentales sobre chefs punteros y cuatro poderosas cenas en el BCC

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:21

El Culinary Zinema vive este año una edición especialmente intensa, en las pantallas y sobre los manteles. En su programación hay cuatro películas que se ... mueven entre la ficción y el documental, y en las cenas del Basque Culinary Center se presenta un abanico diverso en el que destacan la gran noche de Joan Roca, de la mano de su amigo y colega Dani García, y la velada del japonés Txispa, que 'traslada' su templo desde Atxondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  5. 5 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  6. 6 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  7. 7 El centro de depilación láser Bedda cierra sus tiendas en España, incluidas la de Donostia e Irun, al entrar en concurso de acreedores
  8. 8 Cierra Vinos Ezeiza, una de las licorerías más antiguas de San Sebastián: «Me gustaría que el nuevo propietario siguiera con el negocio»
  9. 9

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  10. 10

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La gran noche de Joan Roca y la cita de Txispa

La gran noche de Joan Roca y la cita de Txispa