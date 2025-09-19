La gran noche de Joan Roca y la cita de Txispa

El Culinary Zinema vive este año una edición especialmente intensa, en las pantallas y sobre los manteles. En su programación hay cuatro películas que se ... mueven entre la ficción y el documental, y en las cenas del Basque Culinary Center se presenta un abanico diverso en el que destacan la gran noche de Joan Roca, de la mano de su amigo y colega Dani García, y la velada del japonés Txispa, que 'traslada' su templo desde Atxondo.

El ciclo arranca en pantalla el lunes con la francesa 'Mam', de Nan Feix, que cuenta la historia de un chef autodidacta de un pequeño pueblo de Texas enamorado de la cocina vietnamita que abre su propio proyecto en Nueva York. Esta proyección no irá acompañada de cena temática.

El martes llega la película de ficción 'Morte cucina', del tailandés Pen-Ek Ratanaruang, en torno a la camarera Sao y su venganza contra el hombre que la hirió. Los cocineros de Kitchen 154, especializados en cocina callejera asiática, ofrecerán después un menú inspirado en la película.

Seguirá el miércoles con la proyección de 'Tetsu, Txispa, Hoshi', de Jon Arregui, centrada en el periplo vital de Tetsuro Maeda desde su Tokio Natal hasta la apertura de su restaurante Txispa –una estrella Michelin–, en el Valle de Atxondo. Este día la cena será a cargo del propio Maeda y su equipo.

Cocinero impertinente

La clausura del viernes llegará con el documental de Jorge Fernández Mayoral y Virgina Jönas Urigüen 'Uno de los nuestros. El legado de Joan Roca visto por 70 estrellas Michelin', que recoge cómo fue la cena en la que veinte cocineros, capitaneados por Dani García, homenajearon a Joan Roca. El propio Roca y Dani García prepararán en el BCC esa cena de clausura que según el director del centro, Joxe Mari Aizega, será histórica.