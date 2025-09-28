Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»

Irradia una belleza natural que atrapa sin artificios. Con sonrisa franca, atiende con la precisión de quien sabe que cada palabra importa. Desde el melodrama ... al thriller, Blanca Suárez (Madrid, 1988) ha dominado el arte de transformarse y presenta ahora 'Parecido a un asesinato', una historia tejida en miradas cruzadas y verdades fragmentadas. Detrás del misterio, una mujer que prefiere compartir antes que guardar secretos, y que disfruta tanto de los spoilers como de los enigmas que solo el cine puede revelar.

– ¿No le parece que hay demasiado thriller ahora?

– Sí, parece que está muy de moda, ¿no? Mi anterior película, 'Tener la huella del mal', también lo era. No sé, no me he planteado el porqué...

– ¿'Parecido a un asesinato' es diferente por...?

– La mirada es muy particular. Antonio Hernández, el director, propone una narrativa visual muy interesante.

– Si tuviera que explicar la película, ¿qué diría?

– Es difícil de explicar sin hacer spoilers, pero juega con los distintos puntos de vista. Como cuando cenas con amigos y al día siguiente cada uno cuenta una versión diferente. Esto es un poco lo mismo, pero todas esas miradas te conducen a una verdad común que se desvela al final.

Ampliar El autografo «con mucho amor» de la actriz para El Diario Vasco.

– ¿Usted es más de las que prefieren descubrirlo todo al final o no le importa que le hagan spoilers?

– ¡A mí me encantan los spoilers! Me da igual, si la película o la serie que sea la voy a ver igual. Además, no te creas, que soy de las que preguntan: «¿Pero qué pasa, qué pasa?». Además, soy muy fan del género. Son los libros que leo, las historias que me enganchan. Me atrapan.

— Su personaje guarda algunos secretos. ¿Usted es más de contarlos o guardárselos?

– No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen. No soy de esconder cosas, pero creo que todos necesitamos una parcela privada. En mi caso, esa parcela es pequeña y muy pocas personas conocen lo que hay ahí. Me gusta comunicar y hablar las cosas; no tengo nada que quiera guardar bajo llave. Creo que, con las personas adecuadas, todo se puede compartir.

– ¿Qué tipo de actriz se considera? ¿Ordenada, metódica, improvisa...?

– Soy bastante obediente en el set. Intento hacer equipo con todos. Cada departamento aporta algo al personaje, y esa suma es lo que lo construye. Así que sí, soy proactiva, colaboradora y muy de estar al servicio de lo que requiere el personaje.

– Es ya una más del Zinemaldia. ¿Cómo vive el repetir, prácticamente, todos los años?

– Es verdad que ya han pasado muchos años desde la primera vez que pisé el Festival y, desde entonces, he tenido la suerte de venir muchas veces, siempre con proyectos que me hacen mucha ilusión. Pero intento no darlo por sentado.

– ¿Cómo que no lo da por sentado...?

– Me refiero a que no normalizo en absoluto el venir. Estar aquí es una fortuna. Es uno de los festivales más importantes, no solo en España, sino a nivel internacional. ¡Es San Sebastián!

– Sus looks también suelen llamar la atención. ¿Los planifica o se deja llevar?

– Trabajo codo con codo con Freddy Alonso, mi estilista, que es un apasionado de la moda. A mí también me gusta mucho jugar con la ropa. Y en un evento como este, te diría, prefiero despegarme un poco de mí misma... probar cosas nuevas. A veces llevo cosas que no me pondría para ir al súper, pero para un festival, y no cualquiera sino San Sebastián, ¿por qué no?