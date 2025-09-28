Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La actriz Blanca Suárez, radiante y cercana, posa en el Hotel María Cristina tras firmar un autógrafo para DV. Aura Erro
Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»

La popular actriz irradia talento y naturalidad en el Festival, donde firma un autógrafo para DV y presenta el thriller 'Parecido a un asesinato'

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:02

Irradia una belleza natural que atrapa sin artificios. Con sonrisa franca, atiende con la precisión de quien sabe que cada palabra importa. Desde el melodrama ... al thriller, Blanca Suárez (Madrid, 1988) ha dominado el arte de transformarse y presenta ahora 'Parecido a un asesinato', una historia tejida en miradas cruzadas y verdades fragmentadas. Detrás del misterio, una mujer que prefiere compartir antes que guardar secretos, y que disfruta tanto de los spoilers como de los enigmas que solo el cine puede revelar.

