Susan Sarandon y Catherine Deneuve fueron el primer tándem femenino de homenajeadas en el Zinemaldia de 1995. USOZ
Zinemaldia 2025

Donostias a la amabilidad y a la frialdad para Susan y Catherine

Al reconocer a Jennifer Lawrence, el Festival revive el espíritu aperturista de hace 30 años, cuando homenajeó a Deneuve y a Sarandon, entonces en pleno apogeo profesional

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:10

Treinta años después, el Premio Donostia vuelve a desafiar la tradición. Acepta Jennifer Lawrence, icono de una generación y aún en plena madurez creativa, el ... segundo honorífico del Festival de Cine. Con solo 35 años, la actriz estadounidense se convierte en la premiada más joven de su historia. Por primera vez se reconoce también la labor de una productora. Esther García, una de las caras más visibles del sector, lo recogerá en la inauguración de esta 73 edición. Ambos gestos recuerdan a aquel audaz septiembre de 1995, cuando el Zinemaldia decidió romper con la costumbre de rendir tributo únicamente a una 'vieja gloria' de Hollywood. La distinción, que nació por querer justificar la invitación que había aceptado Gregory Peck en 1986, se dividió aquel año en dos por primera vez.

