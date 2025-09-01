Esther García y Jennifer Lawrence, hito de mujeres

Este será el Festival de las primeras veces. Al menos, en lo que a Premios Donostia respecta. Se suman a la lista de galardonadas una ... productora, Esther García, y la actriz Jennifer Lawrence, que con 35 años se convierte en la persona más joven en recibirlo. Además, ambas son mujeres.

El doble reconocimiento en femenino es histórico, aunque no pionero. El primero, y único hasta este año, fue el tándem Sarandon-Deneuve. Desde entonces, las premiadas siempre han estado acompañadas de una estrella masculina.

De los 75 Premios Donostia concedidos —sin contar a las próximas homenajeadas—, 27 han sido para mujeres, todas actrices a excepción de Agnès Varda, premiada en 2017 que, además, se convirtió en la primera realizadora en la lista. Por su parte, la cifra masculina se eleva hasta los 48 homenajeados.

La primera mujer en recibirlo fue la memorable Bette Davis, tanto como actriz como por su ya legendaria visita a San Sebastián. «Eso a ella le hizo mucha ilusión», reveló su asistente, Kathryn Sermak. Entre las reconocidas figuran Lauren Bacall, Vanessa Redgrave, Meryl Streep, Julia Roberts, Sigourney Weaver y Cate Blanchett. La primera española fue Carmen Maura en 2013 y, de momento, solo se ha sumado Penélope Cruz en 2019.