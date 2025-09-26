Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sigue en directo la alfombra roja de Jennifer Lawrence en el Zinemaldia

La actriz estadounidense recibirá esta tarde el segundo Premio Donostia

DV

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:02

Tras las visitas a San Sebastián de Angelina Jolie y Colin Farrell, el Zinemaldia pone su broche de oro con la llegada de Jennifer Lawrence, una actriz muy consolidada en Hollywood que recibirá el segundo Premio Donostia de esta edición. Eso sí, la intérprete estadounidense también presentará la película 'Die my love', dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Robert Pattinson, Lakeith Stanfield, Sissy Spacek, Nick Nolte. Antes del reconocimiento del Festival de Cine de San Sebastián, tendrá lugar el clásico photocall en el que Laura Chamorro recogerá las sensaciones de las estrellas más reconocidas. Sigue en directo el desfile por la alfombra roja en Diariovasco.com.

