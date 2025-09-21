El pianista turbado

El muy francés Arnaud Desplechin tiene elegancia y un personal modo de acercarse a la pasión amorosa: 'Tres recuerdos de juventud' o 'Fantasías de un ... escritor'.

En su primera participación en el concurso donostiarra, es capaz de combinar el amor exacerbado con personajes dispares y reflexiones de todo tipo. El conjunto es irregular y desconcertante, pero cuesta apartar la vista de una película en la que un hombre sale de un ascensor y, al toparse con una mujer, se desmaya (luego sabremos que era su gran amor y vértice de un triángulo del que él se alejó), una orgullosa Charlotte Rampling pasa miedo en la despedida de su carrera como concertista o un pianista (el mismo que se desmaya) no sale de su turbación al descubrir a un niño idéntico a él de pequeño.

'Deux pianos' es dispersa, no siempre sigue sus hilos más interesantes y su protagonista femenina resulta odiosa, pero algo de la confusa vida fluye por ella.