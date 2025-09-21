Inmersión fraternal

Experto en crear thrillers de gran garra visual y actoral ('Grupo 7', 'La isla mínima', 'Modelo 77'), de alguna manera Alberto Rodríguez compite consigo mismo, ... o con el recuerdo de sus películas, con esta muestra de cine negro submarino y con narcotráfico (su primera participación este año en la Sección Oficial, que tiene pendiente, fuera de concurso, la serie 'Anatomía de un instante').

'Los tigres' arranca arrolladora, con una primera media hora del mejor Alberto Rodríguez. La presentación de los personajes, dos hermanos buzos como su fallecido padre, él seguro, cabezota y que se maneja mejor bajo el agua que en la vida de la superficie; ella limitada por un problema de audición y algo aislada en un mundo masculino. La introducción también de los espacios, tan importantes en el cine de Rodríguez. El puerto industrial de Huelva, la embarcación y las inmersiones, pronto buscando cadáveres sumergidos.

Luego ocurre que 'Los tigres' no continúa tan en alto. La historia de los hermanos tarda en perfilarse y la trama en la que se meten no resulta demasiado consistente. No obstante, seguimos estando en un thriller notable, con la singularidad y belleza de sus tensas escenas subacuáticas.

Y, como marca de la casa, esas excelentes interpretaciones. Por supuesto, de dos grandes, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. Es una delicia asistir a su relación fraterna, tan brusca como cariñosa. Pero también de un secundario como Joaquín Núñez, que ya se llevó el Goya al Actor Revelación por 'Grupo 7' y ahora es 'El Gordo', locuaz y entrañable.