Inauguración excéntrica

Una norma no escrita pide que las películas inaugurales ocupen tal posición destacada por algún motivo, por tener estrellas, por marcar alguna diferencia, por ser ... una superproducción llamativa para el gran público.

Este año no ha sido así. Diríase que el Festival ha tirado adelante con la casi única comedia de la Sección Oficial, además argentina (apoyemos su maltrecha cinematografía). La posición le viene un poquillo grande a una película agradable pero pequeña, que hubiese encajado mejor en cualquier sesión de las 11:30 y 19:00 de a diario.























Al margen de su ubicación, '27 noches' es de esas películas que no pasarán a la historia pero que caen bien. Cuenta con uno de esos personajes irresistibles, Martha Hoffman, una mujer con 83 años de vida intensa, excéntrica, indomable y sin pelos en la lengua (Marilú Marini la borda). Ella es el centro de un mundo en el que están sus hijas, que pelean por internarle en un siquiátrico e inhabilitarle para que no dilapide su herencia; el perito apocado que informa sobre el caso y se deja arrastrar por ella (interpretado por el uruguayo Daniel Hendler, antes actor que realizador); y sus amigos bohemios y libertarios.

La película apunta temas como la salud mental, la actitud ante la vida, la estructura de poder dentro de las familias o qué es normal o no hoy en día, pero tampoco se mete en jardines. '27 noches' opta por ofrecer un cine, pese a sus puyas, conscientemente amable, no demasiado ambicioso, pero con su corazoncito y unos momentos en que despierta la sonrisa. Dentro de su tono menor, la película argentina funciona. No olvidemos que uno de los guionistas es Mariano Llinás ('Historias extraordinarias') y uno de sus productores, Santiago Mitre ('Argentina, 1985').