Si escuchamos el nombre de Junko Tabei, tal vez no le identifiquemos hasta leer la explicación que suele seguirle, «primera mujer en coronar el Everest». ... En Japón sí la recuerdan y ahora han lanzado esta película biográfica sobre su figura. Curiosamente, no se centra tanto en su faceta montañera (ni se mencionan las otras cumbres que holló y el ascenso al Everest se cuenta sin detalle e insistiendo en que fue un trabajo colectivo: aunque al final subió sólo ella, eran un grupo de doce entusiastas mujeres).

'Teppen no mukou ni anata ga iru' o 'Climbing for Life' se centra en algunos aspectos de la vida de Junko, dibujada como una mujer optimista, agradecida, sabia y sonriente. Junji Sakamoto, realizador con muchas facetas (optó a la Concha de Oro en 2000 con una historia de hermanas, 'Face', y dirigió una película sobre el samurái ciego Zatoichi), no se asusta al darle al filme un tono bienintencionado y marcadamente dulce.

Así es también con la fase final de la montañera (interpretada por el «tesoro nacional» Sayuri Yoshinaga), en que organizó ascensos de estudiantes al monte Fuji (con el lema «despacio está bien») y vivió felizmente mucho más que lo que su oncóloga preveía. He aquí una opción para quien le apetezca una película tierna y bonita.