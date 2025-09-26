Y la cuerda se rompa

Gente de alto rango audiovisual en los títulos de crédito de este intenso documental sobre el músico con dos premios Goya a la mejor canción. ... Dirigen Fornés, realizador de vídeos musicales para The Rolling Stones, Rosalía o Björk, y Nolla, excelente montador de títulos tan apetecibles como 'Pájaros'. Y de paisaje, el barrio, la madrileña Alameda de Osuna. Donde todo empezó para el chaval al que le saltaron un ojo con una escopeta de balines. El barrio donde tocaban Buenas Noches Rose, los Yoghourt, la Caseta, Guernica, Malahierba, los Alameda, Cabeza de Canoa, OZM. «Raperos, hippies, punkis en las vías. Sacando riffs de Zeppelin con los muchachos(...)»

El barrio y José Miguel Conejo Torres, el que llena el Wizink, el Luna Park y el Velódromo. El que ya está perdiendo la voz y que si no se opera cada vez que comienza una gira una de sus cuerdas vocales puede romperse.

'Hasta que me quede sin voz' Dirección: Mario Forniés, Lucas Nolla

Guion: Lucas Nolla, Sepia

Con la participación de: Leiva, Sabina, Rubén Pozo, 'Pitbull' Cruz

Montaje: Lucas Nolla

Música: Inur Ategi, Guillermo Rojo

Duración: 91 m.

Un documental en claroscuros; a veces gris como lo que queda en la cuenca del ojo de un perro ciego. A veces trepidante como cuando Leiva acompaña hasta el ring a un boxeador tremendo, el querido guate Gran 'Pitbull' Cruz. A veces tan doméstico como cuando su padre le prohíbe llevarse en un tuper el alioli. Un documento muy de verdad, muy de vino y rosas. Valiente y cansado.