En el campamento
San Sebastián
Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00
La sinopsis oficial cuenta así esta primera película de esta directora de Copenhague que tras cursar un máster en Arte y Arquitectura en la Royal ... Danish Academy decidió probar qué era el cine: «Lea, una chica de quince años, pasa el verano en un campamento rodeado de bosque y playa. Decidida a perder peso, quiere ser como Sasha, su compañera de cuarto: divertida, animada y sin miedo a hacerse un hueco en el mundo».
Lo que no dicen los catálogos es con qué serenidad, con qué pocos aspavientos, con qué cámara tan mullidita (pero no ñoña) está contado ese verano en el que Lea , al contrario de Sasha, que flirtea con los chavales de su edad, siente una atracción desconocida hacia Rune, el agradable monitor pelirrojo.
'Vaegtloes/Weigthless'
-
Dirección: Emilie Thalund
-
Guion: Marianne Lentz
-
Intérpretes: Marie Helweg Augustsen, Ella Paaske, Joachim Fjelstrup
-
Fotografía: Louise McLaughlin
-
Música: Johan Carøe
-
Nacionalidad: Dinamarca
-
Duración: 97 m.
Delicada pero nada frágil, sensible pero jamás sensiblera, atmosférica y cálida en sus colores pero sin llegar a empalagar al espectador. Matizada, suave pero valientemente matizada, se apoya en una banda sonora bien interesante firmada por Johan Carøe, un músico de largo recorrido que incluso ha colaborado con Angelo Badalamenti, el compositor fetiche de Lynch. Carøe se desliza entre el postminimalismo y lo experimental. Grabó la música en 'low-fi' y la pegó a las sensaciones y los sentimientos de los personajes.
'Weigtless', al borde del abismo de la adolescencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.