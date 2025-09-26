En el campamento

La sinopsis oficial cuenta así esta primera película de esta directora de Copenhague que tras cursar un máster en Arte y Arquitectura en la Royal ... Danish Academy decidió probar qué era el cine: «Lea, una chica de quince años, pasa el verano en un campamento rodeado de bosque y playa. Decidida a perder peso, quiere ser como Sasha, su compañera de cuarto: divertida, animada y sin miedo a hacerse un hueco en el mundo».

Lo que no dicen los catálogos es con qué serenidad, con qué pocos aspavientos, con qué cámara tan mullidita (pero no ñoña) está contado ese verano en el que Lea , al contrario de Sasha, que flirtea con los chavales de su edad, siente una atracción desconocida hacia Rune, el agradable monitor pelirrojo.

'Vaegtloes/Weigthless' Dirección: Emilie Thalund

Guion: Marianne Lentz

Intérpretes: Marie Helweg Augustsen, Ella Paaske, Joachim Fjelstrup

Fotografía: Louise McLaughlin

Música: Johan Carøe

Nacionalidad: Dinamarca

Duración: 97 m.

Delicada pero nada frágil, sensible pero jamás sensiblera, atmosférica y cálida en sus colores pero sin llegar a empalagar al espectador. Matizada, suave pero valientemente matizada, se apoya en una banda sonora bien interesante firmada por Johan Carøe, un músico de largo recorrido que incluso ha colaborado con Angelo Badalamenti, el compositor fetiche de Lynch. Carøe se desliza entre el postminimalismo y lo experimental. Grabó la música en 'low-fi' y la pegó a las sensaciones y los sentimientos de los personajes.

'Weigtless', al borde del abismo de la adolescencia.