Acaso un poco de cinabrio

En el corto de Lur Olozaiola suena, como no podría haber sido de otra manera, el aria de las Variaciones Goldberg de Bach. Interpretada por ... Klára Würtz, tan sensible ella, la gran y personalísima pianista húngara. Lo que son las cosas, yo hubiera preferido escucharla en la versión de Glen Gould, el perfecto extravagante, el magnífico atrabiliario, el extrañísimo ser admirado, hasta provocarle el deseo de matarle, por Leonard Bernstein. Me habría gustado, sí. Su versión de las Variaciones nunca fue canónica, no.

Entiendo que Lur haya elegido a Würtz. Al fin y al cabo, 'Bariazioak' está dedicado a su padre Pedro y no estaría bien ofrecer a su recuerdo la locura rampante y gloriosa del pianista canadiense.Entre otras cosas porque ese delicado, sutílisimo, diminuto pedazo de celuloide gira en torno al duelo, a la ausencia y a los huecos que otros dejaron en nuestras vidas. No, Glen habría quedado fuera de lugar. en esta frágil producción sostenida por los mejores, es decir por gentes como Maider Barbier y Aitor Arregi.

Claro que pensándolo bien el filme es también un homenaje a una chica que se fue, se llamaba Mónica y tenía una banda de música rebeldísima, con batería y guitarrones, 'Verde Cinabrio' de nombre. Puede que a su memoria fílmica si le habría venido bien un poco de cinabrio. Porque está compuesto de azufre y mercurio. No sé...