El actor Tom Blyth, la actriz Mia McKenna-Bruce, el actor Isaach De Bankolé, la directora y guionista Claire Denis y la guionista Suzanne Lindon. Fernando de la Hera

Claire Denis cumple una promesa de más de 40 años con 'The Fence'

La directora francesa regresa a la Sección Oficial con un oscuro drama que adapta la obra teatral Black Battles with Dogs

Josu Collantes

Donostia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:13

Tras ganar el Premio Internacional de la Prensa Cinematográfica en 2018 con High Life, la directora y guionista francesa Claire Denis regresa con 'Le Cri ... des Gardes' / 'The Fence', un drama que adapta la obra teatral Black Battles with Dogs del dramaturgo Bernard-Marie Koltès. El largometraje llega ahora a las salas de cine como cumplimiento de una promesa que Denis le hizo al autor: «Es una deuda que tenía con él después de la promesa que le hice hace más de 40 años, de adaptar su obra al cine», ha confesado la cineasta durante la rueda de prensa ofrecida este domingo.

