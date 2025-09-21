Claire Denis cumple una promesa de más de 40 años con 'The Fence'

Tras ganar el Premio Internacional de la Prensa Cinematográfica en 2018 con High Life, la directora y guionista francesa Claire Denis regresa con 'Le Cri ... des Gardes' / 'The Fence', un drama que adapta la obra teatral Black Battles with Dogs del dramaturgo Bernard-Marie Koltès. El largometraje llega ahora a las salas de cine como cumplimiento de una promesa que Denis le hizo al autor: «Es una deuda que tenía con él después de la promesa que le hice hace más de 40 años, de adaptar su obra al cine», ha confesado la cineasta durante la rueda de prensa ofrecida este domingo.

La adaptación, protagonizada por el actor francés Isaach de Bankolé y el estadounidense Matt Dillon, que tenía previsto volver al festival -donde en 2006 recibió el Premio Donostia- pero ayer sábado canceló su visita-, es un oscuro drama que narra la noche de tensiones en un campamento de obras en África Occidental, cuando un hombre local exige recuperar el cuerpo de su hermano muerto, confrontando a los responsables extranjeros del proyecto. «Es un proyecto en el que la metáfora es la esencia de la película», ha explicado Denis.

El filme, marcado por escenarios dominados por la oscuridad, ha sido «todo un reto de producción», ha reconocido la directora. «Iluminar los espacios donde transcurren las escenas más importantes ha sido la mayor dificultad del rodaje». Para Isaach de Bankolé, esta cuarta colaboración con Denis «ha sido un verdadero placer», según ha comentado el actor, quien además resalta la singularidad de su dirección y asegura que «sabe moldear a los personajes a medida que la película avanza». El actor también ha revelado que Denis acostumbra a añadir frases nuevas de manera improvisada durante la filmación, un gesto que, según él, «enriquece el trabajo del actor».

Durante la conferencia de prensa, también han participado los jóvenes intérpretes Mia McKenna-Bruce y Tom Blyth, quienes han confesado haber disfrutado mucho de la experiencia de rodaje. «Tuvimos mucha suerte porque nos llevamos bien desde el principio», ha comentado entre risas el joven británico Blyth. Ambos coincidieron en que la decisión de la directora de no realizar ensayos y conocerse directamente durante el rodaje ha resultado ser «un acierto» para la naturalidad de sus personajes. Con 'The Fence', Claire Denis reafirma su compromiso con un cine intenso y profundamente humano, que explora las heridas abiertas del colonialismo a través de una puesta en escena cargada de simbolismo.