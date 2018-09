Brillante Mendoza quiere «la verdad, sin ser político ni tomar una postura» El director Brillante Mendoza, el actor Allen Dizon, el guionista Troy Espiritu y el productor Carlo Valenzona, durante la presentación de la película. / EFE El cineasta presenta 'Alpha, The Right To Killl' con «personajes reales» sobre las políticas del Gobierno filipino contra el narcotráfico DV Domingo, 23 septiembre 2018, 12:04

El cineasta Brillante Mendoza ha presentado en el 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián su película 'Alpha, The Right To Killl' sobre las políticas gubernamentales para acabar con el narcotráfico en Filipinas y todo lo que se esconde tras ellas. En la rueda de prensa, Mendoza ha estado acompañado del guionista Troy Espiritu, el productor Carlo Valezona y el protagonista del filme, Allen Dizon.

El cineasta ha explicado que esta película es «una versión» de su serie 'AMO', también con guión de Espíritu y protagonizada por Dizon. En cuanto a los policías que aparecen, ha señalado que son agentes de verdad que «no vieron el guión« y lo hicieron para que las acciones y diálogos fueran »auténticos«.

«Hablé con el jefe de policía de la policía nacional filipina sobre este proyecto y quedaba clara la intención», ha apuntado, para añadir que todo está basado en hechos reales, es un cine de «historias encontradas».

También ha reconocido que fue un «desafío» recurrir a actores no profesionales, como los agentes de policía, porque «saben exactamente lo que hacen» y son «muy reales». «Normalmente incorporamos a 50 extras y los incorporamos a gente de la calle. Lo normal en Filipinas es que la gente aparezca por la calle cuando hay un rodaje y quieran participar, cuando les dices que no miren a cámara lo hacen encantados, es excelente, colaboran muy bien«, ha explicado.

Además, ha apuntado que siempre en sus película usa «personajes reales«, personas »comunes« que atraviesan »una situación única, para mostrar lo que pasa en la sociedad«. »Siempre me ha interesado la autenticidad y la historia real de personas comunes que están afectadas por la sociedad«, ha confesado.

Respecto a la situación en Filipinas, ha indicado que «se sabe por todo el mundo lo que sucede en nuestro país y todo el mundo tiene su opinión, pero no todo el mundo ha visitado Filipinas».

«Se oyen las noticias, pero a veces son exageradas, se pasan«, ha indicado, al tiempo que ha reconocido que »existen problemas en Filipinas. «Quizás haya matanzas que no he visto personalmente, pero esta es la situación en nuestro país que he intentado mostrar, sin ser político ni tomar una postura. Como realizadores deberíamos contar las películas desde la verdad«, ha sostenido, para añadir que »siempre he abogado a favor de la verdad y la honestidad en mis películas«.

También ha indicado que nunca ha recibido amenazas por sus trabajos, y aunque esta película «parece un poco política, situaciones de esta índole ocurren en la vida real» y a él lo único que le importa es «ser honesto«, ha incidido. Además, ha señalado que en este filme no afirma que la institución de la policía nacional filipina sea »corrupta«, sino que muestra »una historia«.

Por otro lado, ha apuntado que siempre se le ha criticado por trabajar como realizador para el Gobierno de Filipinas haciendo «propaganda», antes de que se mostraran incluso sus trabajos, como ocurrió con 'AMO', que cuando se estrenó «todos dejaron de criticar porque no es propaganda», sino que es «verídica y de ficción, sin tomar una posición política», sobre la situación que se vive en el citado país. «La serie fue recibida muy bien», ha afirmado.

Inmersión

El guionista Troy Espíritu, también guionista de la serie 'AMO', ha explicado que llevó a cabo «una investigación muy intensa» y una «inmersión» a la hora de elaborar el guión. «Hay que sumergirse en este mundo y observar a estas personas y mirar en su interior», en alusión a los personajes, ha señalado, para añadir que estos son «casi reales».

Allen Dizon ha señalado que el suyo es el «mismo papel que el de 'AMO', el de policía corrupto», una interpretación que ha sido «muy difícil y un gran desafío».