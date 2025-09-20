Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Festivaleros

Donde aprendía a soñar

Koldo Zuazua

Koldo Zuazua

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:57

A inicios de los años 80, mi padre formaba parte del comité rector del Festival, junto a José Ángel Herrero Velarde (el 'Notario'), Pilar Olascoaga, ... etc., y me llevaba a las oficinas del CAT en el Victoria Eugenia. Los pósters, el trajín… todo me resultaba fascinante. A veces también iba con él a la sala de la CAM, en la calle Arrasate, a ver películas polacas, chinas o francesas. Eran los visionados de selección del comité. Yo no entendía casi nada —-eran 'para mayores'-, pero algo debió de calar en mi subconsciente. Siendo un niño me di cuenta de que el cine no solo podía ser entretenimiento, sino que también tenía una clara función política, social y reivindicativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  8. 8

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  9. 9 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donde aprendía a soñar