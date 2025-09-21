Angelina Jolie ya está en San Sebastián, aunque no se deja ver La actriz ha entrado al hotel María Cristina por una puerta de servicio tras aterrizar en Biarritz a las 15.15 horas. A las 18.30 horas será su alfombra roja en el Kursaal

Javier Medrano y Naroa Ascunce San Sebastián Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:37 | Actualizado 17:09h. Comenta Compartir

Angelina Jolie ya está en Donostia. Tras horas de expectación aguardando su llegada a la capital guipuzcoana, la actriz californiana ya descansa en el hotel María Cristina a la espera de la alfombra roja, rueda de prensa y proyección de su último trabajo 'Couture', dirigido por Alice Winocour y que protagoniza junto a Louis Garrel.

Si bien el intérprete francés ya se dejó ver ayer sábado por las calles de San Sebastián, donde disfrutó del barrio de Gros y firmó autógrafos a los fans, la presencia de Angelina Jolie por el Zinemaldia se ha hecho esperar hasta las 16.15 horas de este domingo. La actriz ha entrado al hotel María Cristina por una puerta de servicio tras aterrizar en Biarritz a las 15.15 horas. A las 18.30 horas será su alfombra roja en el Kursaal.

Mientras decenas de seguidores esperaban desde primera hora de la mañana a la actriz en la entrada principal del hotel, solo un puñado de fans han conseguido ver la llegada de la actriz. De hecho, han intentado sin éxito darle un ramo de flores. Angelina se ha bajado de un coche de color blanco y en un abrir y cerrar de ojos ha entrado al hotel. «Angelina, Angelina», le han gritado, pero la actriz no se ha girado.

Dos vecinos que entraban a su portal han contado a DV que «de repente se ha puesto delante de la puerta un coche de la Ertzaintza, Angelina se ha bajado de un coche blanco y ha hecho un pequeño saludo, pero no se ha girado y no le hemos podido ver la cara».

Ampliar Angelina Jolie ha entrado al hotel María Cristina por la puerta de servicio N. Martin

Embarcada en la grabación de un nuevo proyecto en Londres, la visita de Angelina Jolie al Festival Internacional de Cine de San Sebastián es un de las grandes sorpresas de esta edición. Un proceso que no ha sido fácil y en el que el entusiasmo y determinación de la actriz ha sido clave, como ha confirmado el propio director de festival, José Luis Reobrdinos, asegurando que Jolie ha hecho «un verdadero esfuerzo» para estar en Donostia.

Ni siquiera los ciberataques y hackeos que han puesto en jaque las conexiones aéreas de numerosos aeropuertos europeos han impedido la presencia de Jolie en la 73 edición del Zinemaldia. La actriz estadounidense ha volado desde el aeropuerto London Biggin Hill de Londres hasta el aeropuerto de Biarritz a bordo de un jet privado que debía despegar de la capital británica a las once de la mañana hora y, si bien se ha visto afectada por la crisis aérea, ha podido finalmente aterrizar en el aeródromo francés a las 15.15 horas.

Desde ahí, Angelina Jolie se ha dirigido en coche no oficial hasta San Sebastián donde este domingo formará parte del elenco que presente la película 'Couture' en la Sección Oficial del Zinemaldia.

Tras un breve descanso en el Hotel María Cristina, Jolie desfilará por las alfombra roja del Kursaal a las 18.30 horas. Posteriormente, junto a sus compañeros presentará la cinta a crítica y público en la sala K1 para después atender como colofón final a los medios, en una rueda de prensa en la que también participarán las intérepretes del film, Anyier Anei, Garance Marillier y Ella Rumpf.